Horoscop 31 mai 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce Luna Plină pentru zodii și cine va avea parte de lucruri frumoase

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă de ai noștri să nu le lipsească nimic. Lună Plină, cu de toate. Toate bune, cu bine.

Horoscop 31 mai 2026 – GEMENI

O stare de bine, poate sărbătoriți ceva, poate fi și ziua voastră de naștere, ori poate se căsătorește cineva, și o să fie distracție.

E cineva care insistă să vă vedeți și o să vă facă și vouă plăcere să ieșiți la o cafea, la plimbare, cu condiția să nu fiți plecați din oraș.

Horoscop 31 mai 2026 – RAC

Se întâmplă tot felul de lucruri frumoase în viața voastră și o să luați și decizii legate de viața de cuplu, de familie, căci ați atins niște certitudini.

Se poate să primiți ceva în dar că ați luat un examen, că ați început un job nou, sau de drag.

Horoscop 31 mai 2026 – LEU

Poate vă dă cineva înapoi o datorie, și o să ieșiți în oraș, să vă întâlniți cu prietenii la un restaurant, vă duceți la un concert.

Cineva nou apărut în peisaj se străduiește să vă cucerească, dar dacă aveți partener de cuplu, degeaba.

Horoscop 31 mai 2026 – FECIOARĂ

Prietenii vor să vă ia cu ei într-o excursie la mare, la munte, un dus-întors, dar e posibil să invocați diverse motive să rămâneți acasă. Vă mai gândiți.

Poate vă invită rudele la o tratație mai specială, că e un sărbătorit, o fi o reușită în familie și strângeți rândurile.



