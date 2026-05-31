Horoscop 31 mai 2026, cu Neti Sandu. Ce aduce Luna Plină pentru zodii și cine va avea parte de lucruri frumoase

Horoscop 31 mai 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Lună Plină, cu de toate. Vrem să facem cât mai multe lucruri, să ne vedem cu cât mai mulți prieteni și să ne eliberăm de tot stresul acumulat. 

Vibrația zilei este 4 și o să avem grijă de ai noștri să nu le lipsească nimic. Lună Plină, cu de toate. Toate bune, cu bine.

Horoscop 31 mai 2026 – GEMENI

O stare de bine, poate sărbătoriți ceva, poate fi și ziua voastră de naștere, ori poate se căsătorește cineva, și o să fie distracție.

E cineva care insistă să vă vedeți și o să vă facă și vouă plăcere să ieșiți la o cafea, la plimbare, cu condiția să nu fiți plecați din oraș.

Horoscop 31 mai 2026 – RAC

Se întâmplă tot felul de lucruri frumoase în viața voastră și o să luați și decizii legate de viața de cuplu, de familie, căci ați atins niște certitudini.

Se poate să primiți ceva în dar că ați luat un examen, că ați început un job nou, sau de drag.

Horoscop 31 mai 2026 – LEU

Poate vă dă cineva înapoi o datorie, și o să ieșiți în oraș, să vă întâlniți cu prietenii la un restaurant, vă duceți la un concert.

Cineva nou apărut în peisaj se străduiește să vă cucerească, dar dacă aveți partener de cuplu, degeaba.

Horoscop 31 mai 2026 – FECIOARĂ

Prietenii vor să vă ia cu ei într-o excursie la mare, la munte, un dus-întors, dar e posibil să invocați diverse motive să rămâneți acasă. Vă mai gândiți.

Poate vă invită rudele la o tratație mai specială, că e un sărbătorit, o fi o reușită în familie și strângeți rândurile.


Horoscop 31 mai 2026 – BALANȚĂ

Surpriza poate veni din partea cuiva care vă iubește și o să vă lăsați pe mâna acestei persoane care a ales destinația, mijlocul de transport, totul.

Poate se vorbește despre voi – de bine – și primiți aplauze, un premiu, e ceva care vă crește stima de sine.

Horoscop 31 mai 2026 – SCORPION

Poate reușiți să vă puneți de acord cu ființa iubită în privința programului comun, poate mai chemați și alți prieteni și pregătiți un grătar, vă duceți la picnic.

E posibil să vi se ceară să treceți peste niște divergențe de opinii și să vă continuați o relație – vedeți dacă vă simțiți în stare.

Horoscop 31 mai 2026 – SĂGETĂTOR

O energie de zile mari la voi, aveți chef de plecat pe undeva, chiar dacă vă întoarceți la noapte, dar vreți să schimbați peisajul, să mai vedeți și altă lume.

E cineva căruia i-a fost dor de voi, și vouă la fel, se pare, și o să vă bucurați de revedere după o absență serioasă.

Horoscop 31 mai 2026 – CAPRICORN

Prietenii se roagă de voi să ieșiți în parc, la terasă, prin împrejurimi, ca să povestiți ce ați mai făcut, că ați tot fost prinși cu treaba, ca de obicei.

Poate reîntâlniți pe cineva care a făcut parte din viața voastră și dacă iubirea nu s-a stins o să reluați povestea de iubire.

Horoscop 31 mai 2026 – VĂRSĂTOR

Se poate să fiți invitați de onoare la o nuntă, ori la un botez și să dați de oameni, mai vechi, mai noi, cu care să vă distrați.

În orice moment vă puteți întâlni omul visurilor voastre și să construiți, frumos, o relație trainică.

Horoscop 31 mai 2026 – PEȘTI

O invitație la distracție și o să vă simțiți în elementul vostru, o să vă faceți și noi prieteni, că aveți nevoie de spart monotonia.

O apariție surpriză și o să vă bucurați de o veste bună, poate vine un răspuns pe care îl așteptați cine știe de când și e bun, cum spuneam.

Horoscop 31 mai 2026 – BERBEC

O să dați o raită cu prietenii pe la târgurile de sezon, la muzee, expoziții, ca să vă cultivați privirea și să vă reveniți după o săptămână încărcată.

O să deveniți mai înțelegători, mai blânzi cu cei din jurul vostru și o să le veniți în ajutor, că se pare tot au probleme.

Horoscop 31 mai 2026 – TAUR

Le-ați fi promis prietenilor că ieșiți la iarbă verde, la terasă, că ajungeți la malul mării, poate, și o să vă respectați promisiunea.

 Sunteți dispuși să plecați într-o călătorie dacă aveți o companie pe gustul vostru, că vreți să vă relaxați, să fie o plăcere.

