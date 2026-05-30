Liderul de la Chişinău a explicat, în cadrul ediţiei din 30 mai a emisiunii sale online “Jurnal politic”, că decizia a venit acum deoarece a primit o cerere din partea lui Traian Băsescu doar recent, relatează NewsMaker.

"Am putut acorda această cetăţenie acum, pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul preşedinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetăţenia atâta timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul preşedinte Băsescu. În momentul în care această cerere a fost făcută, am mers pe procedurile legale şi, iată, în aceste zile am putut să semnez decretul", a declarat Maia Sandu.

Fostul preşedinte Traian Băsescu a anunţat, marţi, într-o postare pe Facebook, că a primit cetăţenia Republicii Moldova. El i-a mulţumit preşedintei Maia Sandu şi a transmis că rămâne devotat cauzei integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi în egală măsură cauzei reunificării ţării şi a poporului român. Fostul şef al statului a primit prima dată cetăţenia moldoveană în 2016, însă i-a fost retrasă în 2017 printr-o decizie a fostului preşedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon.

Traian Băsescu s-a născut în data de 4 noiembrie 1951, la Murfatlar. A deţinut funcţia de preşedinte al României pentru două mandate consecutive: în perioada 2004-2014.

În calitate de preşedinte, a susţinut politici de facilitare a redobândirii cetăţeniei române pentru cetăţenii Republicii Moldova şi a promovat extinderea programelor de burse pentru studenţii basarabeni, scrie News.ro.