Washingtonul a anunțat în mai planuri de a retrage 5.000 de soldați din Germania, decizie văzută în principal drept o consecință a unei divergențe legate de războiul din Iran dintre președintele american Donald Trump și puterile europene. Germania găzduiește aproximativ 35.000 de militari americani în serviciu activ, mai mulți decât oriunde altundeva în Europa, conform Reuters.

La acea vreme, Pentagonul a declarat că retragerea urma să fie finalizată în șase până la douăsprezece luni.

Welt am Sonntag nu a oferit detalii despre cât de rapidă ar fi retragerea sau ce locuri ar putea fi afectate. SUA urmează să își prezinte planurile aliaților la Force Sourcing Conference, eveniment al NATO de luna viitoare, a precizat publicația.

Pentagonul nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, i-a criticat sâmbătă din nou pe aliații europeni ai Washingtonului, reproșându-le că au ignorat 'prea mult timp' apelurile de a-și întări apărarea și cerându-le să se abțină de la 'a face morală'.

Într-un discurs în cadrul Dialogului Shangri-La din Singapore, cel mai important forum pe teme de securitate din Asia, Hegseth a avertizat că urmează 'decizii importante' cu privire la securitatea în Europa.