FC Liverpool și-a demis antrenorul. „Cormoranii” au renunțat la Arne Slot după două sezoane. Ce urmează pe „Anfield”

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
62567771
Getty

Antrenorul Arne Slot a fost demis de la Liverpool după două sezoane în funcţie, a anunţat, sâmbătă, echipa din Premier League.

autor
Stirileprotv

Olandezul, în vârstă de 47 de ani, a condus pe Liverpool spre cel de-al 20-lea titlu de campioană în sezonul său de debut, dar a avut dificultăţi în al doilea an, terminând pe locul cinci în Premier League.Andoni Iraola, antrenorul lui Bournemouth, care a plecat recent, este principalul candidat pentru a-l înlocui pe Slot.

"Arne Slot pleacă de la Liverpool cu un titlu în Premier League și cu profundă recunoștință și apreciere din partea noastră", a transmis Liverpool.

Decizia vine la capătul unui sezon modest, încheiat fără trofeu și doar cu un loc 5 în Premier League, scrie Sport.ro.

Numit succesor al lui Jurgen Klopp în 2024, Arne Slot a avut un prim sezon excelent, reușind să câștige titlul în Premier League. "Cormoranii" s-au prăbușit însă în a doua stagiune cu managerul olandez pe bancă.

La finalul acestui sezon, și doi jucători emblematici de la Liverpool și-au anunțat plecarea: extrema Mohamed Salah (33 de ani) și fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani). De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konate (27 de ani) ar urma să părăsească și el clubul în această vară, la încheierea contractului.

Sursa: News.ro Sport.ro

Etichete: liverpool, antrenor, arne slot,

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
FOTO Femeia care i-a sucit mințile lui Jude Bellingham, apariție seducătoare în online. Cu ce imagini și-a cucerit fanii
Citește și...
Stiri Sport
LIVE Score | PSG - Arsenal, în finala Champions League. Marele duel inter-cluburi se dispută, AZI, la Budapesta. Ora partidei

Finala Champions League are loc, astăzi, de la ora 19:00 (ora României), la Budapesta, pe Puskás Aréna, unde Paris Saint-Germain și Arsenal Londra se vor duela pentru râvnitul trofeu.
Stiri Sport
FIFA, investigată în SUA pentru prețurile uriașe la biletele Cupei Mondiale 2026. Fanii reclamă prețuri record

FIFA trebuie să răspundă unor întrebări după acuzații privind „umflarea artificială a prețurilor” și „inducerea în eroare a fanilor” în legătură cu vânzarea biletelor pentru Cupa Mondială din 2026.
Stiri Sport
„UEFAntasticii” revin: reeditarea legendarului meci Steaua - Rapid din 2006, Live și Exclusiv pe VOYO de la ora 20:00

Una dintre cele mai importante pagini din istoria fotbalului românesc se retrăiește pe 28 mai, de la ora 20:00, când stadionul Arcul de Triumf găzduiește reeditarea meciului dintre Steaua București și Rapid București.

Recomandări
Stiri externe
Marco Rubio a întors spatele atunci când a fost întrebat dacă NATO va apăra România. Gestul făcut la Casa Albă | VIDEO

Secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, s-a întâlnit la Washington cu ministrul de Externe al Pakistanului, Ishaq Dar, în contextul unui acord provizoriu cu Iran. Însă, oficialul american a refuzat categoric să discute despre incidentul din România.

Știri Actuale
România a semnat toate contractele SAFE. Motivul pentru care a fost respins acordul pentru Piranha 5

Toate programele de achiziții militare finanțate prin programul European SAFE au fost semnate. Ultimele 8 contracte s-au parafat vineri seară.

Stiri Economice
Comparația salariilor de la stat și din privat. Domeniile în care au apărut cele mai mari diferențe

O analiză realizată pe baza datelor Institutului Național de Statistică, prelucrate de Știrile PRO TV, compară salariile medii nete din 2024 pentru 56 de activități economice prezente atât în sectorul public, cât și în cel privat. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 07.00 - 30 Mai 2026

02:30:22

Alt Text!
Superspeed
S10E17

22:22

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
I like IT
Ediția 17 - 2026

21:59

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Episodul 9

41:19

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

PSG - Arsenal, finala Ligii Campionilor, de la 19:00. Luis Enrique vs Arteta - tot ce trebuie să știi despre meciul de la Budapesta

Sport

Cosmin Olăroiu, OUT de la națională! Următoarea echipă e stabilită