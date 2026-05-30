FC Liverpool și-a demis antrenorul. „Cormoranii” au renunțat la Arne Slot după două sezoane. Ce urmează pe „Anfield”

Olandezul, în vârstă de 47 de ani, a condus pe Liverpool spre cel de-al 20-lea titlu de campioană în sezonul său de debut, dar a avut dificultăţi în al doilea an, terminând pe locul cinci în Premier League.Andoni Iraola, antrenorul lui Bournemouth, care a plecat recent, este principalul candidat pentru a-l înlocui pe Slot.
"Arne Slot pleacă de la Liverpool cu un titlu în Premier League și cu profundă recunoștință și apreciere din partea noastră", a transmis Liverpool.
Decizia vine la capătul unui sezon modest, încheiat fără trofeu și doar cu un loc 5 în Premier League, scrie Sport.ro.
Numit succesor al lui Jurgen Klopp în 2024, Arne Slot a avut un prim sezon excelent, reușind să câștige titlul în Premier League. "Cormoranii" s-au prăbușit însă în a doua stagiune cu managerul olandez pe bancă.
La finalul acestui sezon, și doi jucători emblematici de la Liverpool și-au anunțat plecarea: extrema Mohamed Salah (33 de ani) și fundașul stânga Andy Robertson (32 de ani). De asemenea, fundașul francez Ibrahima Konate (27 de ani) ar urma să părăsească și el clubul în această vară, la încheierea contractului.
