Vinicius, supărat pe arbitrul meciului cu Deportivo Alavés. „Nu fluieră pentru că eram eu”

Înlocuit chiar înainte de finalul meciului, brazilianul Vinicius Junior, de la Real Madrid, a părăsit furios terenul de la Alavés, duminică, în La Liga (1-2), după ce arbitrul și VAR au refuzat să-i acorde un penalty.

În minutul 86, Vinicius Junior, lansat pe partea stângă, s-a prăbușit în careul advers după ce a trecut de fundașul Nahuel Tenaglia. Deși reluările au evidențiat un ușor contact cu tibia jucătorului madrilen, nici arbitrul, nici asistenții săi din camera VAR nu au considerat că faza merita acordarea unui penalty.

Vinicius invocă o conspirație

Decizia l-a supărat pe „Vini”, care a sugerat chiar că ar fi vorba despre o conspirație împotriva sa. „A fost un penalty evident”, a declarat acesta, potrivit postului de televiziune Movistar. „Nu fluieră pentru că eram eu, a fost un penalty evident”, a adăugat brazilianul.

Echipa spaniolă Real Madrid a învins duminică seara, în deplasare, scor 2-1, formația Alavés, în etapa a 16-a din La Liga.

