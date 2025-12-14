Avertizare de călătorie emisă de MAE pentru Spania. Cod roșu de vreme extremă în Valencia. Un meci de fotbal a fost amânat

14-12-2025 | 16:01
Oameni în ploaie
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Spania, întrucât, până luni dimineaţă, în provincia Valencia este în vigoare o avertizare Cod roşu vizând fenomene meteorologice extreme în zonele de litoral.

Claudia Alionescu

Sunt prognozate ploi abundente, astfel că există un risc majori de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Spania - Comunitatea Valenciană asupra faptului că Agenţia de Stat de Meteorologie (AEMET) şi autorităţile regionale au emis o avertizare meteorologică de Cod roşu pentru litoralul de nord şi de sud al provinciei Valencia, în perioada 14 decembrie, ora 12:00 - 15 decembrie, ora 05:59.

Sunt preconizate precipitaţii abundente, care pot atinge 180 l/mp în 12 ore, estimându-se un volum de acumulări de peste 250 l/mp pe durata întregului episod meteorologic.

În acest context, autorităţile spaniole avertizează asupra unui risc major de inundaţii, viituri rapide şi perturbări semnificative ale circulaţiei, cu impact asupra siguranţei persoanelor.

”Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasările neesenţiale, în special în zonele de litoral şi în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicaţiile autorităţilor locale şi ale serviciilor de protecţie civilă şi să urmărească informările oficiale transmise de autorităţile spaniole”, transmite MAE.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Valencia: +34 964 216 171; +34 964 216 172; +34 964 203 331; +34 964 203 234; +34 962 985 644; +34 962 985 278; +34 961 237 364, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Valencia: +34 677 842 467.

MAE recomandă consultarea paginilor web: https://www.112cv.gva.es/es/, https://valencia.mae.ro, https://www.mae.ro.

Meci amânat din cauza condițiilor meteorologice

Meciul dintre echipele Levante şi Villareal, de duminică, din cadrul etapei a 16-a a campionatului de fotbal al Spaniei a fost amânat din cauza riscurilor legate de puternicele precipitaţii aşteptate în această regiune din estul ţării, a anunţat Federaţia spaniolă de fotbal (RFEF), citată de AFP.

"Din cauza recomandărilor de securitate legate de previziunile pentru ploi torenţiale din regiunea Valencia şi alerta roşie (emisă de agenţia spaniolă de meteorologie), judecătorul de competiţii al RFEF a decis să amâne meciul", conform unui comunicat al Federaţiei.

Levante, unul din cluburile din Valencia, ocupă ultimul loc în La Liga înaintea etapei a 16-a, în timp ce Villareal ocupă locul trei, la un punct de Real Madrid.

Regiunea Valendia a fost afectată anul trecut de puternice inundaţii, soldate cu peste 200 de morţi.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 14-12-2025 15:57

