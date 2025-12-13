Cosmin Olăroiu, aproape să dea lovitura cu naționala Emiratelor Arabe Unite. Victorie uriașă pentru naționala lui „Oli”

Naționala de fotbal a Emiratelor Arabe Unite, pregătită de românul Cosmin Olăroiu, s-a calificat în semifinalele Cupei Arabe, după ce a învins formația Algeriei, scor 7-6, la loviturile de departajare, vineri seara, la Al Khor (Qatar), în sferturi.

Adil Boulbina (46) a deschis scorul pentru algerieni, dar Bruno a egalat (64) pentru EAU. Scorul a rămas 1-1 până la final și după prelungiri. Atacantul Islam Slimani, de la CFR Cluj, a rămas pe banca de rezerve la algerieni.

La loviturile de departajare, pentru echipa lui Olăroiu au transformat Caio Lucas, Ali Saleh, Lucas Pimenta Peres Lopes, Issam Faiz, Sultan Adil, Kouame Kouadio și Richard Akonnor, iar Marcus Vinicius Barbosa Meloni a ratat.

Pentru algerieni au punctat de la 11 metri Yacine Brahimi, Houssem Mrezigue, Adam Ounas, Adil Boulbina, Mohamed Halaimia și Zakaria Draoui, iar Yassine Benzia și Naoufel Khacef au ratat.

Luni, în semifinale, echipa EAU va înfrunta formația Marocului, victorioasă în fața Siriei cu 1-0, iar Arabia Saudită va întâlni Iordania.

