VIDEO. Golul lui Bîrligea. FCSB a deschis scorul cu Aberdeen

Atacantul FCSB a marcat în minutul 32 după ce a primit o pasă precisă de la David Miculescu.

Bârligea a marcat de la marginea careului, cu un șut bine plasat în colțul din dreapta jos al porții.

Bucuria bucureștenilor a fost însă stricată după doar 7 minute. Cisotti a luat roșu în minutul 37 și și-a lăsat echipa în 10 oameni.

Meciul Aberdeen - FCSB este transmis LIVE exclusiv pe VOYO.

Echipele de start pentru meciul dintre FCSB şi Aberdeen FC, care are locpe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal:

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington, 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan) - 11. Nicolas Milanovic, 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 4. Graeme Shinnie, 5. Mats Knoester, 8. Dante Polvara, 10. Leighton Clarkson, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 19. Ester Sokler, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş, 8. Adrian Şut (căpitan) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase, 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve: 38. Lukas Zima - 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 18. Malcom Edjouma, 20. Dennis Politic, 27. Darius Olaru, 37. Octavian Popescu

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













