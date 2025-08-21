VIDEO. Eliminarea lui Cisotti. FCSB a rămas cu un om în minus, cu Aberdeen

FCSB a rămas în inferioritate numerică în minutul 37 al partidei din Scoția, cu Aberdeen , în play-off-ul Europa League.

Juri Cisotti a văzut direct cartonașul roșu după un fault din spate asupra lui Nicolas Milanovic de la scoțieni.

Meciul Aberdeen - FCSB este transmis LIVE exclusiv pe VOYO.

Echipele de start pentru meciul dintre FCSB şi Aberdeen FC, care are locpe Pittodrie Stadium din Aberdeen, în prima manşă a play-off-ului Europa League la fotbal:

Aberdeen FC: 1. Dimităr Mitov - 28. Alexander Jensen, 26. Alfie Dorrington, 22. Jack Milne, 21. Gavin Molloy - 18. Ante Palaversa, 6. Sivert Heltne Nilsen (căpitan) - 11. Nicolas Milanovic, 7. Adil Aouchiche, 81. Topi Keskinen - 9. Kusini Yengi. Antrenor: Jimmy Thelin.

Rezerve: 13. Nicholas Suman, 41. Rodrigo Vitols - 2. Nicky Devlin, 4. Graeme Shinnie, 5. Mats Knoester, 8. Dante Polvara, 10. Leighton Clarkson, 14. Kenan Bilalovic, 17. Fletcher Boyd, 19. Ester Sokler, 38. Dylan Lobban.

FCSB: 32. Ştefan Târnovanu - 2. Valentin Creţu, 4. Danijel Graovac, 17. Mihai Popescu, 28. Alexandru Pantea - 21. Vlad Chiricheş, 8. Adrian Şut (căpitan) - 11. David Miculescu, 10. Florin Tănase, 31. Juri Cisotti - 9. Daniel Bîrligea. Antrenor: Elias Charalambous.

Rezerve: 38. Lukas Zima - 12. David Kiki, 16. Mihai Lixandru, 18. Malcom Edjouma, 20. Dennis Politic, 27. Darius Olaru, 37. Octavian Popescu

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













