România - Cipru, azi, la 21:45. Meciul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026

09-09-2025 | 16:43
romania nationala de fotbal
frf.ro

România se deplasează în Cipru pentru un meci decisiv din preliminariile Campionatului Mondial 2026, care se dispută marți, 9 septembrie 2025, de la ora 21:45, pe GSP Arena din Nicosia.

Tricolorii lui Mircea Lucescu au nevoie imperioasă de victorie pentru a-și păstra șansele realiste la calificarea directă din Grupa H.

Situația în grupa României înaintea meciului cu Cipru

După patru jocuri disputate în preliminariile CM 2026, România ocupă locul 3 în grupa H cu 6 puncte, fiind depășită de Bosnia și Herțegovina (12 puncte din 4 meciuri) și Austria (9 puncte din 3 meciuri). Ciprioții se află pe poziția a 4-a cu 3 puncte, iar San Marino rămâne pe ultimul loc fără puncte.

Tricolorii au reușit două victorii importante în această campanie: 5-1 cu San Marino și 2-0 cu Cipru în meciul tur, prin golurile marcate de Florin Tănase și Dennis Man. Însă înfrângerile cu Bosnia și Herțegovina (0-1) și Austria (1-2) au complicat considerabil situația pentru echipa antrenată de Mircea Lucescu.

Lotul României pentru meciul din Cipru

Selecționerul Mircea Lucescu a anunțat lotul de 23 de jucători pentru deplasarea din Cipru, dar a fost nevoit să facă modificări de ultim moment. Louis Munteanu (CFR Cluj) și Andrei Borza (FC Rapid) au devenit indisponibili din cauza unor probleme medicale, fiind înlocuiți de Alexandru Chipciu (U Cluj).

Echipa probabilă a României:

Moldovan - Rațiu, Ghiță, Burcă, Bancu - M. Marin, R. Marin, Stanciu - Man, Drăguș, Dobre

În ciuda criticilor primite după gafa din meciul cu Canada (0-3), Horațiu Moldovan va rămâne titular în poartă. Denis Drăguș va evolua în atacul central, în absența accidentaților Daniel Bîrligea și Louis Munteanu.

Adversarul: Cipru și stilul său de joc

Naționala Ciprului, antrenată de Apostolos Mantzios, a suferit o înfrângere la limită cu Austria (0-1) în ultima partidă oficială. În lot sunt incluși doi jucători din Superliga României: mijlocașul Charalampos Kyriakou (Dinamo) și extrema Marinos Tzionis (UTA Arad).

Mircea Lucescu a caracterizat stilul de juc al ciprioților: "Cipru are un jucător de mare valoare, Kastanos. Va fi un meci în care ei atacă omul, împing, creează o stare de dezechilibru. Duelurile individuale vor fi decisive. Noi avem o calitate superioară a paselor."

Echipa probabilă a Ciprului:

Fabiano - Siikis, Shelis, Laifis, Pileas - Kousoulos, Kastanos - Loizou, Charalambous, Tzionis - Pittas

Stadionul și condițiile meciului

Partida se va disputa pe GSP Arena din Nicosia, cel mai mare stadion din Cipru cu o capacitate de 22.859 de locuri. Stadionul, inaugurat în 1999, servește drept casă pentru echipele APOEL, Omonia și Olympiakos Nicosia.

Meciul va fi arbitrat de slovenul Matej Jug, asistat de Matej Žunič și Manuel Vidali. În camera VAR se vor afla Asmir Sagrković și Alen Borošak.

Miza partidei pentru România

Pentru România, acest meci reprezintă o adevărată finală în lupta pentru calificarea directă la Campionatul Mondial din 2026. Orice rezultat diferit de victorie ar compromite semnificativ șansele tricolorilor de a termina pe primul loc în grupă.

În cazul unui eșec în calificarea directă, România mai are o șansă prin barajul pentru CM 2026, datorită poziției de câștigătoare a Ligii C din Liga Națiunilor. Totuși, Mircea Lucescu și jucătorii săi mizează pe o victorie la Nicosia pentru a-și păstra destinul în propriile mâini.

Tricolorii vin după eșecul usturător din amicalul cu Canada (0-3), dar selecționerul Lucescu mizează pe reacția de orgoliu a jucătorilor săi într-o partidă oficială, cu puncte în joc. Doar victoria poate menține România în cursa pentru calificarea directă la primul Campionat Mondial care se va desfășura în trei țări: SUA, Canada și Mexic.

