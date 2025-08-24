Titlul mondial la air guitar a revenit în Finlanda după 25 de ani. ''The Angus'' și chitara lui imaginară, show electrizant

24-08-2025 | 12:26
Aapo The Angus Rautio, air guitar
IMAGO

Campionatul Mondial de Air Guitar 2025, o competiţie insolită desfăşurată în oraşul finlandez Oulu, a fost câştigat de rezidentul local Aapo ''The Angus'' Rautio, au anunţat organizatorii vineri seară, potrivit DPA.

Finlanda a fost desemnată câştigătoarea acestui concurs, desfăşurat anual în localitate Oulu din 1996, pentru prima dată din anul 2000.

Air Guitar (''chitară imaginară'') este o activitate ce constă în a mima gesturile făcute de un chitarist pe scenă, fără a folosi însă instrumente muzicale. Este vorba despre un fel de playback instrumental, ce imită mişcările scenice ale instrumentiştilor care folosesc de obicei chitare electrice.

''S-a întâmplat. Mă ciupesc singur ca să îmi dau sama dacă e real'', a scris câştigătorul pe Instagram.

Potrivit organizatorilor, obiectivul acestui concurs anual este de a promova pacea mondială sub sloganul ''Make Air, Not War''.

Războaiele ar înceta, schimbările climatice s-ar opri şi toate lucrurile rele ar dispărea, dacă toţi oamenii din lume ar cânta la chitară imaginară, spun organizatorii.

Locul al doilea i-a revenit lui Yuta Sudo ''Sudo-chan'', din Japonia.

Câştigătorul a fost decis la finalul unei runde suplimentare decisive între primii doi clasaţi. Rautio a avut un avantaj de doar 0,1 puncte, obţinând victoria pentru Finlanda.

Locul al treilea a fost ocupat de Apolline ''Lady Attila'' Andreys din Franţa, iar pe cea de-a patra poziţie s-a clasat Patrick Culek ''Van Airhoven'' din Germania, scrie Agerpres.

Sursa: Agerpres

