Campionatului mondial de îmbrățișat copaci, dincolo de Cercul Polar. Care sunt cele trei probe ale concursului inedit

O competiție neobișnuită a avut loc în acest weekend dincolo de Cercul Polar, într-o pădure din Laponia. Acolo s-a desfășurat cea de-a șasea ediție a Campionatului mondial de îmbrățișat copaci. Concursul inedit are trei probe.

Una de viteză, în care participanții trebuie — într-un minut — să strângă în brațe minimum 5 secunde cât mai mulți arbori. Apoi, oamenii petrec un minut singuri cu un copac. Punctată este și cea mai creativă îmbrățișare.

Câștigători au fost declarați doi localnici, tată și fiu. Aceștia au depășit concurenți din Marea Britanie, Austria, Mexic și Statele Unite. Argintul a mers în Austria, iar bronzul în Scoția.

Campionatul este organizat de comunitatea din zonă pentru a promova dragostea pentru natură.

