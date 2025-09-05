Tricolorii mici debutează în cursa pentru EURO U21 2027. Meciul România – Kosovo, live pe VOYO și Pro Arena de la ora 18:30

Stiri Sport
05-09-2025 | 14:20
romania slovacia u21
Getty

Vineri seară, de la ora 18:30, România primește vizita reprezentativei din Kosovo pe stadionul ”Emil Alexandrescu” din Iași. Meciul va putea fi urmărit în direct pe VOYO și la Pro Arena.

autor
Știrile PRO TV

România - Kosovo la U21, în direct pe VOYO și la Pro Arena vineri, de la ora 18:30 | Încep preliminariile EURO U21 2027!

Naționala pregătită de Costin Curelea face parte din Grupa A din preliminariile EURO U21 2027 a lături de Spania, Finlanda, Kosovo, Cipru și San Marino. Micii tricolori se pot califica la turneul final pentru a cincea oară consecutiv.

În luna iunie, România a participat la EURO U21 2025, unde a fost eliminată încă din faza grupelor, după ce a pierdut cu Italia (0-1), Spania (1-2) și Slovacia (1-2).

După meciul de la Iași în fața kosovarilor, tricolorii se vor deplasa la Serravalle pentru confruntarea cu San Marino de marți, 9 septembrie, de la ora 21:30, care va fi transmisă în direct tot pe VOYO și la Pro Arena.

Citește și
Echipa națională
România întâlnește Canada pe Arena Națională. Bilanţ pozitiv contra ţărilor din zona CONCACAF

Cum arată lotul României U21 pentru ”dubla” din septembrie

PORTARI: Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

FUNDAȘI: Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), David Maftei (Farul Constanța), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt);

MIJLOCAȘI: Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Ștefan Bană (Oțelul Galați), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

ATACANȚI: Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

Sursa: Pro TV

Etichete: romania, voyo, kosovo, euro u21,

Dată publicare: 05-09-2025 14:20

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
NEWS ALERT Italienii anunță cutremur la Inter: Cristi Chivu, OUT? Mourinho, favorit să-i ia locul!
Citește și...
România întâlnește Canada pe Arena Națională. Bilanţ pozitiv contra ţărilor din zona CONCACAF
Stiri Sport
România întâlnește Canada pe Arena Națională. Bilanţ pozitiv contra ţărilor din zona CONCACAF

Echipa naţională înfruntă, de la ora 21.00, pe Arena Naţională, selecţionata Canadei, într-un meci amical.

Doi fani ai CSA Steaua, reținuți 24 de ore după ce au deposedat de eșarfe doi suporteri ai FCSB. Cu ce erau inscripționate
Stiri Sport
Doi fani ai CSA Steaua, reținuți 24 de ore după ce au deposedat de eșarfe doi suporteri ai FCSB. Cu ce erau inscripționate

Poliţişti din cadrul DGPMB – Serviciul Grupuri Infracţionale Violente au pus în executare, joi, un mandat de percheziţie domiciliară în Bucureşti, într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de tâlhărie calificată.

FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului
Stiri Sport
FCSB, sancționată de UEFA pentru rasism: 30.000 € amendă și închidere parțială a stadionului

Echipa de fotbal FCSB a fost sancţionată de Comisia de Disciplină a UEFA cu o amendă de 30.000 de euro şi cu închiderea parţială a stadionului.

Recomandări
Avioane de luptă nemțești Eurofighter, ridicate de la Kogălniceanu pentru a survola frontiera. Drone detectate lângă Sulina
Stiri Diverse
Avioane de luptă nemțești Eurofighter, ridicate de la Kogălniceanu pentru a survola frontiera. Drone detectate lângă Sulina

Două avioane de luptă nemțești Eurofighter Typhoon au fost ridicate joi seara de la Mihail Kogălniceanu pentru a survola frontiera cu Ucraina, după ce un grup de drone a fost detectat în apropiere de Sulina.

 

Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump
Stiri externe
Putin îi promite lui Zelenski că o să fie în siguranță la Moscova: „Garanția este de 100%”. „Săgeți” către Donald Trump

Preşedintele rus Vladimir Putin l-a invitat vineri din nou pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, să poarte discuţii de pace la Moscova, ofertă pe care acesta din urmă a respins-o deja.  

INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului
Stiri Economice
INS confirmă încetinirea abruptă a economiei românești. PIB-ul a crescut cu doar 0,3% în prima jumătate a anului

Produsul Intern Brut a crescut în primele șase luni cu 0,3% pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier, comparativ cu semestrul I 2024, iar în trimestrul II 2025 a fost în termeni reali mai mare cu 1,2% raportat la trimestrul I. 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 05 Septembrie 2025

47:50

Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 05 Septembrie 2025

01:46:18

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28