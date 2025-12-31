Jose Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar". Cum l-a criticat antrenorul portughez

Stiri Sport
31-12-2025 | 15:02
Cristiano Ronaldo

Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar.

autor
Sabrina Saghin

Într-un interviu acordat publicaţiei Corriere della Sera, croatul a explicat că Mourinho a fost cel mai dur antrenor şi că acesta „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar".

„L-a criticat dur pentru că şi-a lăsat liber adversarul pe care trebuia să-l ţină, nu a alergat după el la o fază. Mourinho era foarte direct cu jucătorii, dar este sincer", a declarat Modric.

„Îi trata la fel pe Sergio Ramos şi pe noul venit: dacă avea ceva să-ţi spună, o spunea. Şi Allegri este la fel: îţi spune în faţă ce este bine şi ce este rău. Onestitatea este fundamentală", a afirmat Modric, adăugând că pentru el, Mourinho este „special, ca antrenor şi ca persoană".

„El a fost cel care m-a vrut la Real Madrid. Fără Mourinho, nu aş fi ajuns niciodată la Madrid. Regret că l-am avut doar pentru un sezon", a declarat Modric.

Citește și
Neymar
De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele

„Mă simt mai apropiat de Cristiano pentru că am jucat cu el, a fost coechipierul meu la Real Madrid şi vă asigur că nu este doar un fotbalist grozav; este o persoană incredibilă. Oamenii nu ştiu asta, dar are o inimă imensă, mereu dispus să-i ajute pe ceilalţi. Şi este un om simplu şi normal", a mai spus croatul.

Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, jose mourinho,

Dată publicare: 31-12-2025 15:02

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Cristiano Ronaldo despre unul dintre obiectivele sale în carieră: „Vreau să ating pragul simbolic de 1.000 de goluri”
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo despre unul dintre obiectivele sale în carieră: „Vreau să ating pragul simbolic de 1.000 de goluri”

Cristiano Ronaldo a fost desemnat cel mai bun jucător din Orientul Mijlociu la ceremonia Globe Soccer Awards, desfăşurată la Dubai, iar portughezul în vârstă de 40 de ani a reamintit pe scenă unul dintre ultimele sale mari obiective.

De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele
Stiri Mondene
De la Neymar la Cristiano Ronaldo și Erling Haaland, starurile fotbalului în imagini de Crăciun. Cum au petrecut vedetele

Neymar, Cristiano Ronaldo, Erling Haaland… numeroase staruri ale fotbalului au postat fotografii pe rețelele sociale cu ocazia Crăciunului.

Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist
Stiri actuale
Cristiano Ronaldo și Georgina și-au cumpărat vile de lux pe o insulă privată izolată. Cât i-a costat refugiul exclusivist

Cristiano Ronaldo şi partenera sa Georgina îşi fac cadouri frumoase de Crăciun. Cu câteva zile înainte de sfârşitul anului, cuplul vedetă şi-a cumpărat două vile în valoare de 8 milioane de euro, relatează Le Figaro.

Recomandări
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”
Stiri Economice
De ce ajustarea fiscală nu mai poate fi amânată. Economist: „Traiul pe datorie nu poate continua la nesfârșit”

Valentin Tătaru, economist-șef al ING România avertizează că România se confruntă cu o problemă veche, amplificată în ultimii ani: un dezechilibru structural între cheltuielile statului și veniturile încasate.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie
Stiri Sociale
Nu e nicio glumă. Trei motive pentru care transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie

Transportul feroviar din România este mai bun decât cel din Marea Britanie, oricât de surprinzător ar suna asta. Și există trei argumente în favoarea acestei aserțiuni: programul de funcționare non-stop, servicii predictibile și prețuri mult mai mici.

 

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28