Jose Mourinho „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar". Cum l-a criticat antrenorul portughez

Luka Modric, mijlocaşul croat al lui AC Milan şi fost jucător la Real Madrid, a dezvăluit că antrenorul portughez Jose Mourinho l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în perioada petrecută la clubul spaniol pentru că nu a alergat după un adversar.

Într-un interviu acordat publicaţiei Corriere della Sera, croatul a explicat că Mourinho a fost cel mai dur antrenor şi că acesta „l-a făcut pe Cristiano Ronaldo să plângă în vestiar".

„L-a criticat dur pentru că şi-a lăsat liber adversarul pe care trebuia să-l ţină, nu a alergat după el la o fază. Mourinho era foarte direct cu jucătorii, dar este sincer", a declarat Modric.

„Îi trata la fel pe Sergio Ramos şi pe noul venit: dacă avea ceva să-ţi spună, o spunea. Şi Allegri este la fel: îţi spune în faţă ce este bine şi ce este rău. Onestitatea este fundamentală", a afirmat Modric, adăugând că pentru el, Mourinho este „special, ca antrenor şi ca persoană".

„El a fost cel care m-a vrut la Real Madrid. Fără Mourinho, nu aş fi ajuns niciodată la Madrid. Regret că l-am avut doar pentru un sezon", a declarat Modric.

„Mă simt mai apropiat de Cristiano pentru că am jucat cu el, a fost coechipierul meu la Real Madrid şi vă asigur că nu este doar un fotbalist grozav; este o persoană incredibilă. Oamenii nu ştiu asta, dar are o inimă imensă, mereu dispus să-i ajute pe ceilalţi. Şi este un om simplu şi normal", a mai spus croatul.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













