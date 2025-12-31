Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent”

Javier Zanetti, vicepreşedintele lui Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.

Legenda clubului milanez a venit în Europa din Argentina, în 1995, pentru a juca la Inter şi a rămas până la retragerea sa ca jucător de pe terenul de fotbal în 2014.

Chiar şi atunci, experienţa nu s-a încheiat, pentru că imediat el a intrat în management în calitate de vicepreşedinte.

''Inter este clubul din inima mea, clubul pe care îl iubesc'', a spus Javier Zanetti pentru Sky Sports UK.

''Am avut oferte din Spania şi din Anglia pentru a merge şi pentru a juca acolo, dar adevărul este că am stat la Inter pentru că am vrut să îmi aduc aportul aici la acest club. Ştiu că preşedintele nostru de la acel moment a făcut sacrificii mari pentru ca Inter să poată câştiga titluri importante şi timpul mi-a dovedit că am avut dreptate'', a mai spus fostul internaţional argentinian.

Massimo Moratti a reuşit într-adevăr să obţină succesul, tripla din sezonul 2010, când Inter Milano a câştigat titlul în Italia, Liga Campionilor şi Coppa Italia în acelaşi sezon.

Zanetti a fost căpitanul echipei sub bagheta antrenorului Jose Mourinho, avându-l coleg de echipă pe Chivu, care acum antrenorul formaţiei ''nerazzurra''.

''Sunt foarte bucuros şi foarte mulţumit, pentru că eu cred că Chivu merită această oportunitate. Chiar şi când eram colegi, Cristian era un jucător foarte inteligent'', a explicat Zanetti.

''Acum este el dedicat antrenoratului şi suntem foarte bucuroşi şi mulţumiţi că el conduce echipa noastră. A fost mereu limpede că el a avut abilitatea să se dezvolte ca antrenor'', a subliniat argentinianul.

Inter Milano a încheiat 2025 fără să obţină vreun trofeu, a pierdut titlul în faţa lui Napoli, la o diferenţă de 2 puncte, a fost învinsă în finala Ligii Campionilor de PSG, a părăsit Cupa Italiei în semifinale şi pierdut două ediţii ale Supercupei Italiei.

''Văd un sezon foarte echilibrat, în special în fotbalul italian, pentru că sunt patru sau cinci echipe despărţite de un punct'', a mai spus Zanetti.

''Lucrul important este că Inter întotdeauna se luptă. Şi cred că acest lucru se aplică indiferent dacă Inter joacă în Liga Campionilor sau în Serie A. Dovedim întotdeauna că suntem competitivi, iar acest lucru ne aduce cu siguranţă mai aproape de succes'', a continuat fostul internaţional argentinian.

