Fostul căpitan al lui Cristi Chivu la Inter îl ridică în slăvi pe antrenorul român: „A fost întotdeauna inteligent”

Stiri Sport
31-12-2025 | 16:48
zanetti chivu
AFP

Javier Zanetti, vicepreşedintele lui Inter Milano, a dezvăluit de ce a refuzat oferte din Anglia şi din Spania pentru a-şi încheia cariera de fotbalist la Inter şi de ce a ştiut că românul Cristian Chivu a avut abilitatea de a se dezvolta ca antrenor.

autor
Stirileprotv

Legenda clubului milanez a venit în Europa din Argentina, în 1995, pentru a juca la Inter şi a rămas până la retragerea sa ca jucător de pe terenul de fotbal în 2014.

Chiar şi atunci, experienţa nu s-a încheiat, pentru că imediat el a intrat în management în calitate de vicepreşedinte.

''Inter este clubul din inima mea, clubul pe care îl iubesc'', a spus Javier Zanetti pentru Sky Sports UK.

''Am avut oferte din Spania şi din Anglia pentru a merge şi pentru a juca acolo, dar adevărul este că am stat la Inter pentru că am vrut să îmi aduc aportul aici la acest club. Ştiu că preşedintele nostru de la acel moment a făcut sacrificii mari pentru ca Inter să poată câştiga titluri importante şi timpul mi-a dovedit că am avut dreptate'', a mai spus fostul internaţional argentinian.

Citește și
cristi chivu
Interul lui Cristi Chivu termină anul pe primul loc în Serie A. Cum arată clasamentul din Italia

Massimo Moratti a reuşit într-adevăr să obţină succesul, tripla din sezonul 2010, când Inter Milano a câştigat titlul în Italia, Liga Campionilor şi Coppa Italia în acelaşi sezon.

Zanetti a fost căpitanul echipei sub bagheta antrenorului Jose Mourinho, avându-l coleg de echipă pe Chivu, care acum antrenorul formaţiei ''nerazzurra''.

''Sunt foarte bucuros şi foarte mulţumit, pentru că eu cred că Chivu merită această oportunitate. Chiar şi când eram colegi, Cristian era un jucător foarte inteligent'', a explicat Zanetti.

''Acum este el dedicat antrenoratului şi suntem foarte bucuroşi şi mulţumiţi că el conduce echipa noastră. A fost mereu limpede că el a avut abilitatea să se dezvolte ca antrenor'', a subliniat argentinianul.

Inter Milano a încheiat 2025 fără să obţină vreun trofeu, a pierdut titlul în faţa lui Napoli, la o diferenţă de 2 puncte, a fost învinsă în finala Ligii Campionilor de PSG, a părăsit Cupa Italiei în semifinale şi pierdut două ediţii ale Supercupei Italiei.

''Văd un sezon foarte echilibrat, în special în fotbalul italian, pentru că sunt patru sau cinci echipe despărţite de un punct'', a mai spus Zanetti.

''Lucrul important este că Inter întotdeauna se luptă. Şi cred că acest lucru se aplică indiferent dacă Inter joacă în Liga Campionilor sau în Serie A. Dovedim întotdeauna că suntem competitivi, iar acest lucru ne aduce cu siguranţă mai aproape de succes'', a continuat fostul internaţional argentinian.

Sursa: Agerpres

Etichete: inter, Cristi Chivu, Javier Zanetti,

Dată publicare: 31-12-2025 16:48

Articol recomandat de sport.ro
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
De la opulență la discreție: cum au sărbătorit Crăciunul surorile Williams și Ana Ivanovic
Citește și...
Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”
Stiri Sport
Cristi Chivu taxează un rival din Serie A: „Asta lasă un miros urât”

Românul Cristian Chivu, antrenorul echipei Inter Milano, a transmis că echipa sa este pregătită să lupte pentru titlu în prima ligă italiană de fotbal, după victoria obţinută în deplasare cu Atalanta (1-0), duminică.

Interul lui Cristi Chivu termină anul pe primul loc în Serie A. Cum arată clasamentul din Italia
Stiri Sport
Interul lui Cristi Chivu termină anul pe primul loc în Serie A. Cum arată clasamentul din Italia

Echipa italiană Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, a învins duminică seara, în deplasare, scor 1-0, formaţia Atalanta Bergamo, în etapa a 17-a din Serie A.

Reacția lui Cristi Chivu, după ce echipa sa a ratat 3 penaltiuri și a fost eliminată din Supercupa Italiei: ”Nu am regrete”
Stiri Sport
Reacția lui Cristi Chivu, după ce echipa sa a ratat 3 penaltiuri și a fost eliminată din Supercupa Italiei: ”Nu am regrete”

Echipa italiană Bologna a învins vineri seara, la Riad, formaţia Inter Milano, antrenată de Cristi Chivu, după loviturile de departajare, scor 3-2. Nerazzurii au ratat trei penaltiuri, faţă de doar două ale adversarilor.  

Recomandări
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni
Stiri Politice
Nicușor Dan, mesaj de Anul Nou: În 2026 statul român trebuie să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetățeni

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, cu câteva ore înainte de trecerea în noul an, că în 2026 este esenţial ca statul român să devină mai eficient, mai corect şi mai aproape de cetăţeni, după ce 2025 a fost "un an al încercărilor”.

Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”
Stiri externe
Maia Sandu, desemnată „Liderul Mondial al Anului”: The Telegraph: ”Liderul pe care Putin nu a reușit să-l învingă”

Preşedinta Republicii Moldova a fost desemnată "Liderul Mondial al Anului" de publicaţia britanică The Telegraph, pentru rolul său decisiv în apărarea democraţiei şi pentru contracararea presiunilor şi ingerinţelor Federaţiei Ruse, informează Moldpres.

Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO
Stiri Diverse
Primele locuri din lume care au intrat deja în anul 2026. Unde s-a dat startul Revelionului | GALERIE FOTO

Anul 2026 a început oficial după ce cei aproximativ 7.300 de locuitori ai atolului Kiritimati din Pacificul de Sud au salutat Anul Nou la miezul nopţii (12:00 ora României).

Top citite
1 colindatori colinde plugusorul
Shutterstock
Stiri Diverse
Plugușorul - versuri și semnificație. Când se merge cu Plugușorul
2 Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
Shutterstock
Stiri Diverse
Semnificația vâscului de Revelion. De ce se sărută cuplurile sub vâsc și cum a început această tradiție
3 masa de revelion peste
Shutterstock
Stiri Diverse
Ce se mănâncă de Revelion - superstiții culinare. La ce oră se mănâncă strugurii de Revelion
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 31 Decembrie 2025

03:29:55

Alt Text!
La Măruță
30 Decembrie 2025

01:31:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
30 Decembrie 2025

01:46:51

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28