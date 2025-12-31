Mesajul Nadiei Comăneci de Anul Nou: „Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice în 2026” - VIDEO

Nadia Comâneci a transmis un mesaj de Anul Nou, în care spune că abia aşteaptă anul 2026, pentru a sărbători evenimente istorice.

„A sosit momentul să ne luăm la revedere de la 2025. Multumesc pentru un an frumos şi sănătos. Vă doresc tuturor un 2026 uimitor, cu multă sănătate, pentru că aceasta este cea mai importantă. Abia aştept să sărbătorim multe lucruri istorice şi să revăd pe toată lumea. La mulţi ani, 2026”, a spus Nadia într-un mesaj postat în social media.

În 2026, în România va avea loc celebrarea „Anului Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

