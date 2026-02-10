Buta a avut o prestație bună, a ratat o singură țintă, chiar la prima tragere, din poziția culcat, reușind ulterior să fie precis în celelalte trei treceri prin poligon. El a trecut linia de sosire după 57:46.8 minute.

George Coltea s-a clasat pe locul 54, cu trei ratări, timpul înregistrat la sosire fiind de 58:50.7, în timp ce Dmitrii Shamaev a încheiat concursul pe locul 70, după ce a greșit o dată la prima trecere prin poligon și încă o dată la ultima ședință de tragere (1h00:59.2).

Pentru Raul Flore, cursa a fost una dificilă: cu patru ratări, acesta a terminat pe locul 89, ultimul în clasamentul final (1h06:25.1).

În lupta pentru medalii, Johan Botn a cucerit medalia de aur, confirmând forța școlii norvegiene. Argintul i-a revenit francezului Éric Perrot, în timp ce bronzul a fost obținut de un alt norvegian, Sturla Holm Lægreid.

Sprint clasic la schi fond

Proba de sprint clasic la schi fond a adus pe pârtie un ritm infernal încă din calificări, unde fiecare sutime a contat în lupta pentru accesul în fazele eliminatorii. Din păcate, sportivii români nu au reușit să treacă de calificări, într-o întrecere dominată clar de marile forțe nordice.

La feminin, Delia Reit a încheiat cursa de calificare pe locul 85, cu timpul de 4:31.50, într-o probă extrem de densă valoric, unde diferențele dintre concurente au fost minime.

În concursul masculin, cel mai bun rezultat românesc i-a aparținut lui Gabriel Cojocaru, clasat pe locul 63, cu timpul de 3:32.17. Paul Pepene a terminat pe locul 72, fiind cronometrat cu 3:37.60. Niciunul dintre cei trei nu a reușit să prindă locurile care asigurau calificarea în fazele finale ale probei.

Așa cum era de așteptat, sportivii nordici au dominat autoritar competiția. La masculin, norvegianul Johannes Høsflot Klæbo a cucerit medalia de aur, confirmându-și statutul de lider absolut al sprintului mondial.

La feminin, podiumul olimpic a fost integral suedez, cu Linn Svahn pe prima treaptă, urmată de Jonna Sundling și Maja Dahlqvist, o demonstrație de forță a școlii suedeze în probele de viteză.