Sting, unul dintre cele mai influente și respectate nume din istoria muzicii moderne, a câștigat trei Brit Awards, inclusiv premiul pentru Cel mai bun artist britanic, un Glob de Aur și a primit patru nominalizări la Premiile Oscar.

A devenit cunoscut la nivel internațional în calitate de lider al trupei The Police, în anii ’80. După succesul trupei, Sting și-a construit o carieră solo și a vândut peste 100 de milioane de discuri.

Repertoriul său include unele dintre cele mai cunoscute și difuzate piese din istoria muzicii, printre care „Every Breath You Take”, „Englishman in New York”, „Fields of Gold” sau „Shape of My Heart”.

Festivalul UNTOLD va avea loc în perioada 6–9 august, la Cluj-Napoca, iar printre artiștii anunțați până acum se numără și Lewis Capaldi, Flo Rida, Martin Garrix și The Chainsmokers.