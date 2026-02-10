Prim-ministrul a estimat însă că va exista reticenţă în implementarea "lucrurilor care nu sună bine", motiv pentru care intrarea în vigoare a legii se va face etapizat.

"În ceea ce priveşte aspectele legate de legea salarizării: da, va trebui s-o facem. Mi-aş dori să avem o lege a salarizării în care să văd creşteri de salarii acolo unde trebuie. Dar poate să vedem şi tăieri de salarii acolo unde s-a sărit peste cal. Dar suntem mâncaţi de rele de 20 de ani şi ştim că uneori determinarea noastră şi capacitatea noastră de a face şi lucrurile care nu sună bine sunt foarte scăzute. Şi am rezerve că, prin legea de salarizare care se va face, vom vedea şi corecturile, în sensul negativ. Şi atunci va trebui să facem această lege de salarizare, dar probabil că intrarea ei în vigoare se va face etapizat", a spus prim-ministrul, prezent la Adunarea Generală a Asociaţiei Comunelor din România.

El a subliniat că reducerile de personal prevăzute pentru administraţia locală "nu sunt făcute cu barda", ci ţin cont de numărul de locuitori şi de încărcarea de responsabilitate.

"Cei care ştim administraţie ştim că în multe localităţi, mai ales mici, anumite posturi nu pot fi încărcate 100%. Şi dacă în multe locuri oamenii pot să lucreze cu jumătate de normă, nu văd niciun fel de problemă cum în două comune alăturate să nu poţi să îţi partajezi un funcţionar, în aşa fel încât serviciile tale să fie la fel de bine făcute pentru cetăţeni, dar la un cost mult mai mic", a spus premierul.