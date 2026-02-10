Specialiștii atrag atenția că adezivul folosit poate provoca infecții oculare și arsuri chimice ale corneei. Medicii subliniază că ochii sunt extrem de sensibili. Chiar și o cantitate mică de lipici aplicată greșit poate avea consecințe pentru sănătate.

Tinerele cred că genele false le fac privirea mai expresivă

Genele lungi și voluminoase sunt foarte populare pe internet, iar multe adolescente vor să le copieze pentru a părea mai mature sau mai atrăgătoare. Le comandă online și le aplică singure acasă.

Fată: Mi s-a întâmplat să am arsură. Mi-am pus picături, iar o perioadă n-am mai pus, dar acum am iar.

Ce spun oftalmologii

Fetele folosesc genele false fără să știe că adezivul poate fi periculos. Rezultatul: ochi roșii, umflați, cu mâncărime, durere și vedere încețoșată. Sau chiar mai rău.

Dr. Irina Ducan, medic specialist oftalmolog: Adezivul poate ajunge pe suprafața oculară și în contact cu filmul lacrimal să dea o arsură chimică destul de greu de tratat. Fiind aplicat în cantități mari sau neadecvat pe termen lung poate da abraziuni. Ne așteptăm pe termen lung să apară diverse sindroame de ochi uscat, o disfuncție de glandă lacrimală meibomială, inclusiv dermatite reticente la tratament. În ultimii ani nu cred că am făcut vreo gardă fără să am cel puțin un caz de afectare oculară datorată acestor gene. Sunt foarte frecvente și în special la persoane foarte tinere, minore.

Genele artificiale se lipesc de cele naturale și blochează curățarea ochiului. În timp, greutatea genelor false poate slăbi firul natural, care poate să cadă.

Dr. Pavelina Mihela Andrei, medic primar dermatolog: Apare mâncărimea locală. După această fază, dacă nu îndepărtăm factorul alergen, persistența poate merge până la o reacție alergică mult mai severă, care constă în edem, adică umflarea pleoapelor, până la extinderea acestuia până la nivel facial.

Oftalmologii nu recomandă aplicarea genelor false, însă femeile care vor neapărat ar putea să le încerce pe cele care se aplică rapid și se dau jos după câteva ore. Și asta pentru că lipirea lor se face cu substanțe mai prietenoase cu suprafața oculară. Dar cel mai bine ar fi să rămână doar cu genele naturale și să-și protejeze astfel ochii de apariția unor probleme grave.