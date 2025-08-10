Surpriză pe Wembley. Crystal Palace a câştigat trofeul Community Shield, după 3-2 la lovituri de departajare cu FC Liverpool

10-08-2025 | 20:08
Câştigătoarea Cupei Angliei, Crystal Palace, a cucerit duminică trofeul Community Shield după ce a învins, pe Wembley, formaţia campioană, FC Liverpool, cu scorul de 3-2 după lovituri de departajare.

 

După timpul regulamentar scorul a fost egal, 2-2.

„Cormoranii” au deschis scorul în minutul 4, prin Ekitike, dar în minutul 15 van Dijk a comis un fault în careu asupra lui Sarr şi Palace a primit penalti. A transformat Mateta şi din minutul 14 a fost egal, 1-1. Echilibrul de pe tabelă a durat însă doar patru minute, pentru că Frimpong i-a readus pe campioni în avantaj. Finalul a adus egalarea pentru londonezi, prin golul lui Ismaila Sarr, din minutul 77, şi soarta trofeului s-a decis la penalti.

Liverpool a avut o serie incredibilă de ratări, prin Salah, Mac Allister şi Elliott, Gakpo fiind singurul care a marcat, în timp ce pentru londonezi au ratat Eze şi Sosa, dar au înscris Mateta şi Sarr, iar după câte patru lovituri era 2-1 pentru Palace. Szoboszlai a egalat la doi, însă Devenny a înscris ultimul penalti şi Crystal Palace a câştigat în premieră trofeul Community Shield, impunându-se în faţa lui Liverpool la lovituri de departajare, cu 3-2.

Premier League și FA Cup, în exclusivitate pe VOYO

Începând din acest sezon, fanii Premier League vor putea urmări, oriunde și oricând, pentru prima oară în România, toate meciurile exclusiv pe VOYO. De asemenea, începând cu sezonul 2025–2026, VOYO aduce în exclusivitate pentru publicul din România una dintre cele mai prestigioase competiții din fotbalul internațional: FA Cup.
 

Medalie de aur pentru echipajul de dublu rame feminin la Mondialele de Canotaj Under 19 din Lituania

Echipajul de dublu rame feminin (JW2-), compus din Teodora Lehaci şi Denisa Mihaela Vasilică, a obţinut medalia de aur, duminică, la Campionatele Mondiale de canotaj Under19 de la Trakai (Lituania).

