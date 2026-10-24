Totuși, reușita sa ridică semne de întrebare: imaginile nu permit să se stabilească cu certitudine dacă portughezul a atins mingea sau dacă Andrei Girotto a deviat-o în propria poartă, potrivit News.ro.

Într-o cursă spre pragul de 1.000 de goluri, fiecare reușită este prețioasă. Cristiano Ronaldo a sărbătorit vineri ceea ce consideră a fi cel de-al 982-lea gol al său, însă faza respectivă, din meciul cu Al-Faisaly (3-1), a stârnit rapid dezbateri pe rețelele de socializare.

Deși Al-Nassr și Saudi Pro League i-au atribuit golul portughezului, furnizorul de date Opta, ale cărui informații sunt utilizate de platforme specializate precum SofaScore și Flashscore, l-a înregistrat drept autogol al adversarului, Andrei Girotto.

Problema o reprezintă imaginile

Problema o reprezintă imaginile, care nu permit să se stabilească în mod clar dacă Ronaldo a atins ușor mingea cu capul înainte ca aceasta să ajungă în plasă sau dacă fundașul a fost ultimul jucător care a atins-o.

În urma unei centrări precise trimise de João Félix, la începutul reprizei secunde, Ronaldo părea să se afle într-o poziție ideală pentru a relua mingea cu capul. Totuși, reluările video lasă loc de îndoială.

Atribuirea definitivă a acestei realizări depinde de elementele menționate în rapoartele oficiale și de includerea lor în statisticile competiției. Pe teren, portughezul nu a dat însă dovadă de nicio reținere: a sărbătorit golul cu gestul său obișnuit, înainte de a posta pe rețelele sale sociale imagini cu victoria împotriva echipei Al-Faisaly în această etapă a 11-a a campionatului Arabiei Saudite.