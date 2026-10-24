„Întreaga peninsulă este fără curent electric”, a raportat canalul de Telegram Exilenova+ în seara zilei de 23 octombrie, citând date din imagini satelitare, surse de monitorizare online și relatări locale, scrie news.ro.

Conform imaginilor satelitare furnizate de NASA FIRMS, substația Taman din regiunea Krasnodar a Rusiei a fost avariată în urma unui atac desfășurat în timpul nopții. Substația alimentează cu energie electrică Crimeea ocupată.

Mai multe orașe din Crimeea au rămas fără curent electric

Marile orașe, printre care Sevastopol și Ialta, au rămas fără energie electrică în urma atacului asupra centralei electrice principale.

Organizația de monitorizare online NetBlocks a semnalat, de asemenea, întreruperi pe scară largă ale conexiunii la internet în Crimeea.

Autoritățile din Crimeea, numite de Rusia, au confirmat întreruperile de curent, dar au afirmat ulterior că acestea au fost rezolvate.

„Ca urmare a unui atac inamic asupra infrastructurii energetice din afara orașului Sevastopol, orașul nostru se află temporar fără curent electric”, a declarat pe Telegram Mihailo Razvozhaev, guvernatorul din Sevastopol numit de Rusia.

La scurt timp după aceea, autoritățile locale au anunțat că alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în mai multe orașe. Totuși, potrivit canalului Telegram Crimean Wind, locuitorii au declarat ulterior că întreruperile de curent au afectat din nou Simferopol, Ialta și Alușta.

Atacuri asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei

De asemenea, în cursul nopții a fost semnalat un alt atac cu drone asupra infrastructurii energetice din sudul Rusiei, în regiunea Rostov. Guvernatorul Iuri Sliusar a afirmat că dronele au avariat o substație de transformare din raionul Miasnikovski al regiunii, provocând întreruperi de curent în aproape 130 de locuințe.

La momentul publicării, The Kyiv Independent nu a putut verifica în mod independent amploarea întreruperilor de curent sau a atacurilor raportate.

Substația Taman este un nod energetic-cheie, care leagă rețeaua energetică rusă de peninsula ocupată prin strâmtoarea Kerci.

Crimeea, care a fost ocupată de forțele ruse în 2014, s-a mai confruntat și în trecut cu întreruperi de curent pe scară largă. În această vară, forțele ucrainene ar fi lovit 16 centrale electrice din Crimeea în decurs de 48 de ore, în încercarea de a împiedica efortul de război al Moscovei.