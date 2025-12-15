Incredibilul oraș subteran care poate găzdui 5 milioane de oameni. Are o suprafață echivalentă cu 1.400 de terenuri de fotbal

Sub cea mai fericită țară din lume, Finlanda, se află o rețea imensă de buncăre și tuneluri, cu o lungime totală de peste 200 de kilometric, în Helsinki.

Inițial cunoscută sub numele de Asematunneli, Orașul Subteran Helsinki oferă adăpost pentru cetățenii în situații de urgență, incluzând peste 5.000 de adăposturi anti-bombă și mai mult de 50.000 de buncăre în întreaga capitală. Complexul poate găzdui aproximativ 5 milioane de oameni, scrie Daily Express.

Ce facilități se află subteran

Timp de mulți ani, Orașul Subteran Helsinki a fost creat ca protecție civilă pentru cetățeni în anii 1960 și 1970, dar acum funcționează ca un oraș vibrant, potrivit pentru utilizare publică cotidiană. În interiorul majorității adăposturilor anti-bombă se regăsesc următoarele dotări: pereți din beton armat, sisteme de filtrare a aerului, depozite de apă și alimente, paturi suprapuse, iluminat de urgență și facilități de comunicare.

Pentru diverse activități culturale și de recreere, unele adăposturi au fost transformate în spații multifuncționale, care includ piscine, precum Itäkeskus Swimming Hall, săli sportive, patinoare de hochei, parcări și centre comerciale, cum ar fi Orașul Subteran Kamppi.

Kamppi face parte din orașul subteran Helsinki și găzduiește Kamppi Centre, care include magazine, un terminal de autobuz și parcări, fiind conectat la alte centre comerciale precum Forum și Rautatientunneli. Această rețea pietonală permite acces facil la adăposturi în orice moment. Deși unele buncăre nu sunt accesibile publicului, există multe modalități de a explora orașul subteran prin tururi ghidate. Tururile ghidate ale rețelei subterane Helsinki sunt organizate de Muzeul Orașului Helsinki și de anumiți operatori independenți, explicând istoria și funcțiile acestuia, precum și experiența minei Tytyri.

Spațiile publice din buncărele Helsinki pot fi transformate în adăpost funcțional în doar 72 de ore.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













