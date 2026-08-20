Disputa ar fi degenerat rapid într-o confruntare fizică, obligând mai multe persoane să intervină. În timp ce încerca să se interpună, antrenorul s-ar fi simțit rău, apoi și-a pierdut cunoștința și a fost transportat la spital, relatează Le Figaro, citează News.ro.

Scena, filmată și apoi distribuită pe rețelele sociale, a făcut rapid înconjurul Egiptului. Se pare că femeile au suferit răni ușoare în urma încăierării, în timp ce Hossam Hassan, în vârstă de 60 de ani, ar fi cedat șocului emoțional în timp ce încerca să pună capăt confruntării. Cazul avea să ia o turnură decisivă. Potrivit mai multor surse media, printre care Marca și Cadena SER, Hassan a decis ulterior să divorțeze de prima sa soție, Howaida Al-Gharbawi, cu care era căsătorit de câteva decenii și cu care are copii.

O situație permisă de legea egipteană

Această situație particulară se înscrie într-un cadru juridic care poate surprinde în Franța, întrucât poligamia este permisă în Egipt (un bărbat musulman poate avea până la patru soții simultan, sub anumite condiții), un statut care, de altfel, este pus regulat sub semnul întrebării de către deputatele egiptene. Antrenorul echipei „Faraonilor” era, la rândul său, căsătorit cu două femei, Howaida Al-Gharbawi și Dina Mostafa, cunoscută și sub numele de Dan Adam.

După despărțirea lor, Howaida Al-Gharbawi a ales să păstreze discreția cu privire la motivele precise ale acestei rupturi. Ea a declarat pur și simplu: „Secretele acestei case vor rămâne între zidurile ei și nu vor ieși la iveală, nici măcar după divorț.”

O concluzie deosebit de intimă pentru Hossam Hassan, care, cu câteva săptămâni înainte, avea încă întreg Egiptul în spate după ce a condus echipa „Faraonilor” până în optimile de finală ale Cupei Mondiale din 2026, unde au fost învinși de Argentina (3-2).