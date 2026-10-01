De asemenea, cu începere din anul şcolar 2027-2028, o limită de 30% se va aplica în prima clasă, la toate nivelurile de învăţământ, pentru copiii străini care nu stăpânesc suficient limba italiană.

Cota se aplică în cazul copiilor care nu deţin cetăţenia italiană, nu s-au născut în Italia şi nu au mers la o grădiniţă italiană timp de cel puţin doi ani. În şcolile secundare, elevii trebuie să fi urmat o şcoală italiană cel puţin trei ani pentru a nu fi vizaţi de sistemul de cote.

Decretul mai prevede că feţele elevilor trebuie să poată fi recunoscute, ceea ce înseamnă, practic, interzicerea vălurilor islamice precum burqa şi niqab.

De asemenea, părinţilor cu dificultăţi semnificative de limbă italiană li se poate cere să urmeze cursuri de limbă dacă nu pot comunica corespunzător cu şcoala copilului.

Măsurile au fost introduse prin decret de urgenţă şi mai trebuie aprobate de parlament în termen de 60 de zile, în caz contrar îşi vor pierde valabilitatea.

Giorgia Meloni a anunţat aceste măsuri în luna septembrie, decretul fiind aprobat de guvern la scurt timp după aceea.

Meloni conduce din 2022 o coaliţie de trei partide de extremă dreaptă şi conservatoare, după o campanie electorală de succes în care a promis o linie dură împotriva migranţilor.

Partidul ei, Fraţii Italiei, continuă să conducă în sondaje înaintea alegerilor aşteptate să aibă loc anul viitor, însă coaliţia se confruntă în ultima vreme cu presiuni din partea noii formaţiuni Viitorul Naţional, a fostului general Roberto Vannacci, care promite o politică şi mai aspră în problema migraţiei.