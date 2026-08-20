La polul opus, sunt școlarii care se întreabă dacă îi mai încap sau dacă intră apa în încălțările de anul trecut. Sau dacă o pungă veche le poate ține cărțile pentru școală.

Mii de astfel de copii, din regiunea Moldovei, au o șansă, anul acesta, să înceapă anul cu dreptul. Voluntarii asociației „Glasul Vieții” le pregătesc haine, încălțăminte și ghiozdane echipate, din donații.

Această mamă are zece copii, cu vârste cuprinse între 3 și 17 ani. Pregătirile pentru școală sunt copleșitoare, iar fără ajutor financiar, nu ar reuși să le ofere celor mici strictul necesar.

Mirabela, mama copiilor: Pentru școală, toate: haine rechizite îmbrăcăminte mâncare, e foarte greu. Au fost foarte multe momente în care am spus că nu mai pot am ajuns la limita puterilor nu mai puteam, dar datorită părintelui am mers înainte.

Alți peste 16 mii de copii așteaptă pachetele de la Asociația „Glasul Vieții”, care îi pregătesc pentru școală, așa cum se cuvine.

Pe lângă rechizite, haine și încălțăminte, familiile primesc inclusiv alimente și produse de igienă.

Dan Damaschin, parinte misionar: Au nevoie de dragostea noastră cei care vor să ajute un copil sărman să crească mare trebuie să intre pe campanii glasulvieții.ro sau să vină la festivalul INIMO.