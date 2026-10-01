"Vestea potrivit căreia, împreună cu asociatul meu de lungă durată şi cofondatorul Forumului Rusiei Libere, Ivan Tiutrin, suntem pe o listă de ţinte care să fie asasinate, nu este o surpriză pentru mine, dar este în pofida a tot un şoc", a scris el, potrivit Agerpres.

"Serviciile de securitate lituaniene şi americane ne-au informat că vieţile noastre sunt în pericol şi că ar trebui să ne luăm măsuri de precauţie. Am făcut-o şi voi continua să o fac", a adăugat el.

Acest anunţ al lui Garry Kasparov intervine după ce Departamentul Justiţiei din SUA a anunţat la jumătatea lui septembrie inculparea a cinci presupuşi agenţi ai serviciilor de informaţii ruseşti, toţi daţi în urmărire generală, acuzaţi că au conspirat pentru a comanda asasinate şi a finanţa atentate în SUA şi în Europa.

Grupul, activ de cel puţin doi ani, a încercat în special să-l asasineze în această vară în SUA pe "un important disident rus", a indicat departamentul american, fără a numi ţinta.

Unul dintre suspecţi este Iuri Hrameev, prezentat ca un fost colonel al serviciilor de informaţii ruse în vârstă de 61 de ani, iar un altul este fiul său de 27 de ani, Kirill, ofiţer al FSB. Ceilalţi sunt doi cubanezi şi un venezuelean.

Un avertisment și pentru Tiutrin

Cotidianul spaniol El Mundo a afirmat miercuri că agenţi ruşi au plănuit să-l asasineze pe Garry Kasparov, care trăieşte în SUA, precum şi pe un fost parlamentar rus devenit opozant, Ilia Ponomarev.

Garry Kasparov şi Ivan Tiutrin au cofondat în 2016 Forumul Rusiei Libere, care organizează conferinţe împotriva războiului Rusiei din Ucraina. Rusia l-a înscris în 2025 pe o listă de organizaţii "teroriste".

Garry Kasparov susţine că nici el, nici Ivan Tiutrin, nu au fost informaţi că au fost vizaţi de reţeaua urmărită de justiţia americană.

Departamentul Justiţiei din SUA a afirmat de asemenea că această reţea a încercat să ucidă o ţintă în Lituania.

Ivan Tiutrin, care trăieşte în exil la Vilnius, a declarat pentru AFP că nu ştie dacă el este ţinta, dar a precizat că Lituania l-a avertizat, după anunţul justiţiei americane, că "trebuie să-şi părăsească domiciliul de urgenţă şi să se debaraseze de maşină".