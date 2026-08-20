După mai multe blocaje și 6 milioane de euro irosiți, autoritățile încearcă să-i găsească o altă întrebuințare.

În 2008, Guvernul și-a propus să construiască, în cadrul unui program, 85 de campusuri școlare, în țară - printre ele, și cel de la Nădlac. Aici, pe 4 hectare, ar fi trebuit să se întindă 48 de săli de clasă, laboratoare, garsoniere pentru profesori și terenuri de sport. Investiția se ridica la 7 milioane de euro și ar fi trebuit să fie gata în 2 ani.

Cu 5 milioane de euro, s-au făcut doar 20% din lucrările necesare. Iar în 2009, proiectul s-a oprit, din lipsă de bani. 5 ani mai târziu, s-a încercat reluarea construcțiilor, cu încă un milion de euro. Dar o problemă de proiectare a blocat din nou lucrările.

Liana Porubszki, director adjunct liceu Nădlac: ”Ar fi fost pentur ateliere pentru clasele profesionale şi acestea ar fi fost necesare de astea am avea nevoie acum pt că nu avem ateliere unde elevii de la tehnologic să poată face practică.”

O parte din banii pentru campus au venit de la Uniunea Europeană, dar autoritățile s-au văzut nevoite să restituie suma, pentru că proiectul nu a fost gata la timp. Responsabilii spun că acum nu mai au fonduri nici măcar pentru a ține construcția în picioare.

Mircea Onea primar Nădlac: ”Provocarea noastră este să găsim o altă destinaţie pentru această clădire ca să nu o transmitem de la o administraţie la alta fără nicio viziune.”

Mircea Onea primar Nădlac: ”Am depus o prezentare a acestei clădiri pentur includerea lui în programul Safe. Nu am primit nici de acolo niciun răspuns nu abandonăm idea de reconversie a cestei clădiri. Poate vom găsi soluţii în logstica sau alte activitai economice”.

Așadar, campusul abandonat din Nădlac nu și-a primit niciodată elevii. Iar investiția se pierde, ușor-ușor, într-un nor de praf, pe măsură ce autorităților le e tot mai greu să găsească investitori interesați în a da viață clădirilor.