„Cu două zile înainte de meciul cu Haiti, a trebuit să fiu supus unei cardioversii electrice”, a declarat el într-o conferinţă de presă la Glasgow, relatează AFP, potrivit News.ro.

„Eram în formă maximă, dar, evident, când eşti întins pe un pat de spital cu două zile înainte de primul meci de la Cupa Mondială, pe punctul de a fi anesteziat, nu e tocmai ideal”, a adăugat McTominay.

El a jucat în toate cele trei meciuri ale echipei sale la Cupa Mondială.

„Mă simt bine, mă simt mult mai bine decât înainte. Cred că a fost o intervenţie necesară. (...) A fost o intervenţie relativ simplă, care s-a desfăşurat foarte bine”, a asigurat Scott McTominay.