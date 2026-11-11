Avioane de vânătoare NATO, din cadrul poliţiei aeriene în spaţiul aerian al ţărilor baltice, Baltic Air Policing (BAP), au fost desfăşurate în urma descoperirii unui obiect zburător care venea dinspre Belarus şi se îndrepta către ţările baltice, a anunţat marţi Centrul lituanian de Gestionare a Crizelor, potrivit News.ro.

Drone militare ucrainene au pătruns recent, în mai multe rânduri, în spaţiul aerian al Finlandei, Estoniei, Letoniei şi Lituaniei, provocând îngrijorări cu privire la o extindere a Războiului din Ucraina pe teritoriul statelor membre NATO de la frontiera cu Rusia şi Belarusul, aliatul Moscovei.