Cu toate acestea, fostul său antrenor, José Mourinho, consideră că fotbalistul mai are încă multe capitole de scris în cariera sa, potrivit Yahoo News.

Atacantul în vârstă de 41 de ani, care evoluează la Al-Nassr, și-a anunțat decizia printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale, la puțin peste o lună după ce a părăsit cantonamentul echipei naționale în urma unui conflict cu selecționerul Jorge Jesus.

Ulterior, Ronaldo a publicat o scrisoare amplă în care și-a explicat decizia de a pleca din cantonament, susținând că „antrenorul nu și-a respectat promisiunea făcută”.

Cu 234 de selecții și 146 de goluri marcate pentru națională, câștigătorul de cinci ori al Balonului de Aur își va concentra acum întreaga atenție asupra echipei Al-Nassr, alături de care speră să câștige al doilea titlu în campionatul Arabiei Saudite în acest sezon, precum și primul trofeu AFC Champions League din carieră.

José Mourinho, despre retragerea lui Cristiano Ronaldo: „Cariera lui nu s-a încheiat”

Comentând retragerea neașteptată a lui Ronaldo de la echipa națională și perspectivele sale de viitor, José Mourinho, aflat în prezent la al doilea mandat ca antrenor principal al lui Real Madrid, a declarat, potrivit unei traduceri publicate online:

„Nu vreau să judec. Voi face doar un comentariu, dar decizia lui trebuie respectată și, bineînțeles, eu o respect.

Aceasta nu este o retragere. Cariera lui nu s-a încheiat. Oricine îl cunoaște știe că mai are obiective pe care vrea să le atingă în carieră. Iar singurul lucru pe care mi l-aș dori este ca, atunci când va veni în sfârșit ziua în care se va retrage din fotbal, să fie o zi diferită de cea de ieri.

În ceea ce privește posibilitatea de a deveni antrenor, nu pot spune nimic. Nu știu ce are în minte, dar este prea devreme chiar și pentru speculații, deoarece, așa cum am spus, el este încă fotbalist.”

Cristiano Ronaldo a semnat o prelungire a contractului cu Al-Nassr pentru încă doi ani, în vara anului 2025. Astfel, după încheierea actualei stagiuni, legenda fotbalului portughez va mai avea un sezon de contract cu formația saudită.

Cristiano Ronaldo se apropie de borna istorică de 1.000 de goluri în carieră

După 11 meciuri disputate, Al-Nassr, echipă antrenată în prezent de fostul tehnician al lui Tottenham Hotspur, Ange Postecoglou, ocupă locul al treilea în clasamentul campionatului, la două puncte în spatele liderului Al-Hilal.

Singura înfrângere suferită de echipă în acest sezon a avut loc pe 5 septembrie, când Al-Nassr a pierdut cu 1-2 în fața formației Al-Ittihad. În prezent, echipa lui Postecoglou traversează o serie de șapte victorii consecutive în toate competițiile.

În ceea ce îl privește pe Ronaldo, atacantul a marcat nouă goluri în 12 apariții în acest sezon, inclusiv un hat-trick în victoria cu 5-3 împotriva echipei Al-Kholood, în cea mai recentă partidă din campionat.

Al-Nassr urmează să întâlnească formația Al-Qadsiah, ocupanta locului secund, pe 20 noiembrie, după pauza internațională.

Ronaldo va încerca atunci să mai facă un pas către obiectivul de a înscrie 1.000 de goluri în carieră, având în prezent 985 de reușite.

În această pauză internațională, naționala Portugaliei, fără Cristiano Ronaldo în lot, urmează să își încheie campania din faza grupelor UEFA Nations League cu meciuri împotriva Danemarcei și Țării Galilor.

Până în prezent, echipa pregătită de Jorge Jesus a câștigat toate cele patru partide disputate în grupă și încearcă să își apere trofeul cucerit în 2025.