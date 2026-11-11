La întrebarea: „Dacă Teddy Riner ar candida la următoarele alegeri prezidenţiale din 2027, aţi fi gata să votaţi pentru el?", 22% dintre respondenţi au răspuns „Da'', potrivit institutului de sondaje IFOP, scrie Agerpres.

Conform aceluiaşi sondaj comandat de canalul de ştiri LCI şi Sud Radio, cvintuplul campion olimpic la judo se bucură de o „opinie favorabilă" în rândul a 70% dintre francezi.

Anunţul candidaturii sale, făcut luni, a stârnit numeroase reacţii politice. Preşedintele francez Emmanuel Macron a salutat această iniţiativă, considerând că nu poate decât să aducă beneficii ţării.

Anunțul candidaturii a strâns peste 25 de milioane de vizualizări

Pe conturile sale de pe reţelele X şi Instagram, videoclipul lui Teddy Riner în care îşi anunţă candidatura a strâns peste 25 de milioane de vizualizări.

Un sondaj, ca orice anchetă de opinie, este o fotografie de moment, fără valoare predictivă, subliniază AFP.

Sondajul a fost realizat online pe 9 şi 10 noiembrie, pe un eşantion reprezentativ de 1.003 persoane din populaţia franceză cu vârsta de 18 ani şi peste. Marja de eroare este între 1,4 şi 3,1 puncte.