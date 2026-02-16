Tschofenig, în vârstă de 23 de ani, se calificase ușor pentru finala de sâmbătă, dar speranțele sale de a obține o medalie la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina au fost spulberate din cauza unei erori legate de echipamentul său, scrie BBC.

Câștigătorul Cupei Mondiale din 2025 a fost găsit pur și simplu cu ghete cu 4 milimetri mai mari decât cele permise de regulament.

„Am folosit ghete noi la antrenament, de care, apropo, nu am fost foarte mulțumit, dar le-am păstrat”, a spus Daniel Tschofenig (foto). „Din păcate, am fost naiv și nu le-am măsurat. Extrem de stupid din partea mea, era atât de mult stres. Dar regulile sunt reguli”.

Tschofenig a obținut 137,7 puncte în prima rundă, dar încălcarea regulilor a dus la o descalificare imediată și i-a oferit slovacului Hektor Kapustik o cale de acces în finală.

Săritori cu schiurile acuzați că își injectează penisul cu acid hialuronic

Slovenul Domen Prevc a câștigat aurul, japonezul Ren Nikaido a obținut argintul, iar polonezul Kacper Tomasiak a luat bronzul.

Descalificarea vine după ce mai multe informări au sugerat că săritorii cu schiurile de sex masculin își injectează penisurile cu acid hialuronic înainte de a fi măsurați pentru costumele lor, în încercarea de a-și îmbunătăți performanțele sportive.

Duminică, săritoarea cu schiurile americană Annika Belshaw a fost descalificată din proba individuală feminină de trambulină mare, deoarece schiurile ei erau cu mai mult de un centimetru prea lungi.

La fel ca Tschofenig, Belshaw, în vârstă de 23 de ani, se calificase în finală, dar nu a mai putut participa.