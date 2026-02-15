El a obţinut victoria în ştafeta de schi fond la Jocurile Olimpice de la Milano Cortina, duminică, în Val di Fiemme împreună cu echipa sa, potrivit News.ro.

Schiorul în vârstă de 29 de ani, care a câştigat patru titluri în patru curse în Italia, îi depăşeşte în clasamentul Jocurilor Olimpice de iarnă pe cei trei compatrioţi ai săi, foştii schiori Marit Bjoergen şi Bjoern Daehlie şi fostul biatlonist Ole Einar Bjoerndalen (opt titluri), pe care i-a egalat vineri, câştigând proba individuală de 10 km.

Franţa a câştigat medalia de argint, iar Italia cea de bronz.

Sub un cer senin, după ploaia de sâmbătă şi mai multe căzături ale atletelor în ştafeta feminină, Norvegia a condus cursa. Ajutat de partenerii săi Emil Iversen, Martin Nyenget şi Einar Hedegart, Johannes Klaebo, ultimul purtător al ştafetei al echipei sale, a gestionat bine avantajul fără a-şi asuma riscuri.

După această a patra medalie de aur, „cometa” (porecla sa) din Trondheim poate spera la un „Grand Slam”: câştigarea celor şase curse din programul Jocurilor Olimpice, o performanţă fără precedent.

Klaebo a reuşit deja acest lucru la ultimele Campionate Mondiale, organizate în oraşul său natal anul trecut.

În Italia, mai sunt două probe de schi fond: sprintul pe echipe de miercuri şi proba de 50 de kilometri de sâmbătă, în Val di Fiemme, unde maestrul schiului fond va fi mai favorit ca niciodată.