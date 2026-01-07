Mărirea organelor genitale, inclusiv prin prezervative cu silicon, pentru a trișa la săriturile cu schiuri

Stiri Sport
07-01-2026 | 13:23
saritor schiuri
Shutterstock

Tabloidul german Sport Bild susţine că mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.

 

autor
Cristian Anton

Potrivit Sport Bild, o nouă formă de trişare ar fi utilizată pentru a îmbunătăţi performanţele la sărituri cu schiurile sau la combinata nordică (care combină săriturile cu schiurile şi schiul de fond).

În acest sport, mărimea costumului joacă un rol preponderent în performanţă. În funcţie de caz, cu cât este mai mare, cu atât flotabilitatea în aer se îmbunătăţeşte şi cu atât săritura este mai lungă. Mai mulţi sportivi au fost descalificaţi din legendarele competiţii ale celor Patru Trambuline din cauza echipamentului lor.

În acest sezon, Matthias Hafele (42 de ani), directorul departamentului de echipamente al FIS, a decis să ia măsuri drastice în această privinţă.

Unii participanţi ar fi găsit însă o soluţie: şi-au mărit penisul. Înainte de sezon, fiecare săritor este măsurat cu ajutorul unui scaner 3D care calculează, în special, dimensiunea între picioare, pornind de la punctul cel mai jos al zonei genitale.

Citește și
permis de conducere
Cum a fost prins un tânăr care a trișat la examenul pentru obţinerea permisului auto. A ajuns chiar și la spital

Aceasta serveşte ca bază pentru confecţionarea costumului pentru sezon. „Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafaţa costumului creşte automat, ceea ce îmbunătăţeşte flotabilitatea”, explică tabloidul german.

Se pare că unii săritori ar fi recurs la injecţii cu acid hialuronic pentru a mări volumul penisului înainte de măsurare, cu scopul de a câştiga câţiva milimetri de ţesut în plus în timpul sezonului.

Metode bizare: umplurea cu spumă a testiculelor sau prezervative cu silicon

„Este posibil să se obţină o îngroşare temporară şi vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic”, confirmă dr. Kamran Karim pentru Bild. „Totuşi, aceasta nu îl alungeşte. O astfel de injecţie nu este indicată din punct de vedere medical şi prezintă riscuri”.

În trecut s-ar fi folosit şi alte tehnici, cum ar fi umplerea cu spumă a testiculelor. Unii ar fi umplut şi prezervative cu silicon.

Dar această practică ar fi dispărut din cauza verificărilor mult mai amănunţite ale controlorilor şi a măsurătorilor care se fac acum electronic. „Pot exclude orice încercare de mărire a dimensiunii organelor genitale prin mijloace vizibile”, a afirmat Matthias Hafele, directorul departamentului de echipamente al FIS. „Personalul medical este prezent în timpul măsurătorii şi efectuează controale foarte amănunţite.”

Potrivit Bild, unele ţări ar dori să se ia noi măsuri în ceea ce priveşte săriturile cu schiurile înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. „În prezent, nu sunt prevăzute alte măsuri”, explică Hafele. „Cu toate acestea, lucrăm deja în culise la metode de îmbunătăţire a acestei probleme complexe”

Obiectivul este ca structura osoasă, şi nu ţesuturile moi, să fie factorul determinant al măsurii. Astfel, dimensiunea penisului nu ar mai fi luată în considerare, notează Bild. 

Concurs de sărituri cu schiurile în bazin, la Păltiniş. Care a fost premiul cel mare

Sursa: News.ro

Etichete: marire, penis, sarituri cu schiurile, trisat,

Dată publicare: 07-01-2026 13:23

Articol recomandat de sport.ro
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl
Citește și...
Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată
Stiri Diverse
Noile metode de copiat, vedete în rândul tinerilor. Peste 90% dintre elevi au trișat cel puțin o dată

Odată, copiatul la teste și examene era o artă a disimulării, astăzi este doar o chestiune de tehnologie. Inteligența artificială, telefoanele și dispozitivele „invizibile” au transformat trișatul la școală într-un fenomen global.

Cum a fost prins un tânăr care a trișat la examenul pentru obţinerea permisului auto. A ajuns chiar și la spital
Stiri externe
Cum a fost prins un tânăr care a trișat la examenul pentru obţinerea permisului auto. A ajuns chiar și la spital

Un candidat la proba teoretică pentru obţinerea permisului de conducere care a trişat la examen cu ajutorul unei microcăşti fără fir a ajuns la spital, unde un medic a fost nevoit să intervină pentru a-i scoate dispozitivul din canalul auditiv.

 

Concurs spectaculos în Păltiniș. Concurenții au făcut sărituri pe snowboard sau pe schiuri
Stiri Sport
Concurs spectaculos în Păltiniș. Concurenții au făcut sărituri pe snowboard sau pe schiuri

Stațiunea Păltiniș a găzduit în weekend un concurs spectaculos. Pe placa de snowboard sau pe schiuri, participanții au pus stăpânire pe pârtia presărată cu obstacole.

Cazul copiilor bogați care au trișat pentru universități de top. Sentința primită de Felicity Huffman
Stiri externe
Cazul copiilor bogați care au trișat pentru universități de top. Sentința primită de Felicity Huffman

Actriţa Felicity Huffman, celebră pentru rolul său în serialul "Neveste disperate", a fost condamnată la 14 zile de închisoare pentru că a dat mită sperând ca fiica sa să fie acceptată la o universitate de elită din Statele Unite.

A vrut sa triseze la examentul pentru carnetul de conducere, dar a fost prinsa. Cum s-a facut de ras femeia. FOTO
Bizar
A vrut sa triseze la examentul pentru carnetul de conducere, dar a fost prinsa. Cum s-a facut de ras femeia. FOTO

O femeie a fost arestata dupa ce a fost prinsa trisand la examenul pentru carnetul de sofer in Sundern, Germania. 

Recomandări
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei
Stiri Politice
Summit-ul din Paris. VIDEO cu președintele Nicușor Dan, poziționat ”strategic” la fotografia de grup, lângă liderii Europei

Președintele Nicușor Dan a fost poziționat ”strategic” la ”tradiționala” fotografie de grup care se face la finalul unui summit, de această dată fiind vorba despre întâlnirea de la Paris din 6 ianuarie.

Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic
Stiri externe
Rusia a trimis nave militare pentru a proteja un petrolier urmărit de forțe americane în Oceanul Atlantic

Rusia a desfășurat mijloace navale pentru a escorta un petrolier urmărit de forțele americane pe traversarea Atlanticului, a relatat CBS News, partenerul BBC în SUA.

Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii
Stiri externe
Bulgaria plătește primele pensii în euro, prezență masivă a poliției la bănci și oficii poștale. Cum reacționează vârstnicii

Bulgaria a început să distribuie primele pensii în euro, iar autoritățile au trimis forțe sporite de poliție și jandarmi la toate băncile și oficiile poștale. Oamenii legii trebuie să-i ajute pe vârstnici cu informații, dar și să-i ferească de tâlhării.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
07 Ianuarie 2026

01:49:50

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 07 Ianuarie 2026

03:31:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
6 Ianuarie 2026

01:29:55

Alt Text!
Întrebarea mesei rotunde
Emilia Popescu la întrebarea mesei rotunde

42:11

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28