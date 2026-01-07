Mărirea organelor genitale, inclusiv prin prezervative cu silicon, pentru a trișa la săriturile cu schiuri

Tabloidul german Sport Bild susţine că mărirea penisului ar fi o metodă folosită de săritorii cu schiurile pentru a determina mărimea costumului, care influenţează flotabilitatea în aer.

Potrivit Sport Bild, o nouă formă de trişare ar fi utilizată pentru a îmbunătăţi performanţele la sărituri cu schiurile sau la combinata nordică (care combină săriturile cu schiurile şi schiul de fond).

În acest sport, mărimea costumului joacă un rol preponderent în performanţă. În funcţie de caz, cu cât este mai mare, cu atât flotabilitatea în aer se îmbunătăţeşte şi cu atât săritura este mai lungă. Mai mulţi sportivi au fost descalificaţi din legendarele competiţii ale celor Patru Trambuline din cauza echipamentului lor.

În acest sezon, Matthias Hafele (42 de ani), directorul departamentului de echipamente al FIS, a decis să ia măsuri drastice în această privinţă.

Unii participanţi ar fi găsit însă o soluţie: şi-au mărit penisul. Înainte de sezon, fiecare săritor este măsurat cu ajutorul unui scaner 3D care calculează, în special, dimensiunea între picioare, pornind de la punctul cel mai jos al zonei genitale.

Aceasta serveşte ca bază pentru confecţionarea costumului pentru sezon. „Dacă acest punct poate fi mutat în jos, suprafaţa costumului creşte automat, ceea ce îmbunătăţeşte flotabilitatea”, explică tabloidul german.

Se pare că unii săritori ar fi recurs la injecţii cu acid hialuronic pentru a mări volumul penisului înainte de măsurare, cu scopul de a câştiga câţiva milimetri de ţesut în plus în timpul sezonului.

Metode bizare: umplurea cu spumă a testiculelor sau prezervative cu silicon

„Este posibil să se obţină o îngroşare temporară şi vizibilă a penisului prin injectarea de parafină sau acid hialuronic”, confirmă dr. Kamran Karim pentru Bild. „Totuşi, aceasta nu îl alungeşte. O astfel de injecţie nu este indicată din punct de vedere medical şi prezintă riscuri”.

În trecut s-ar fi folosit şi alte tehnici, cum ar fi umplerea cu spumă a testiculelor. Unii ar fi umplut şi prezervative cu silicon.

Dar această practică ar fi dispărut din cauza verificărilor mult mai amănunţite ale controlorilor şi a măsurătorilor care se fac acum electronic. „Pot exclude orice încercare de mărire a dimensiunii organelor genitale prin mijloace vizibile”, a afirmat Matthias Hafele, directorul departamentului de echipamente al FIS. „Personalul medical este prezent în timpul măsurătorii şi efectuează controale foarte amănunţite.”

Potrivit Bild, unele ţări ar dori să se ia noi măsuri în ceea ce priveşte săriturile cu schiurile înainte de Jocurile Olimpice de iarnă din 2026 de la Milano-Cortina. „În prezent, nu sunt prevăzute alte măsuri”, explică Hafele. „Cu toate acestea, lucrăm deja în culise la metode de îmbunătăţire a acestei probleme complexe”

Obiectivul este ca structura osoasă, şi nu ţesuturile moi, să fie factorul determinant al măsurii. Astfel, dimensiunea penisului nu ar mai fi luată în considerare, notează Bild.

