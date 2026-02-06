Sunt organizate patru ceremonii festive, cea principală în Milano și una cu propria flacără olimpică la Cortina d'Ampezzo.

Au apărut și numeroase controverse inclusiv despre o practică bizară prin care unii sportivi ar încerca să-și sporească performanțele.

Rob Harris, Sky News: „Jocurile olimpice vor începe, în mod oficial, aici pe stadionul San Siro, cu reprezentații ale artiștilor Mariah Carey și Andrea Bocelli. Dar până la ceremoniile de deschidere au apărut controversele. De ce săritorii cu schiurile și-ar injecta un ser cu acid hialuronic în zona intimă pentru a‑și mări artificial dimensiunea organului genital? Aparent, pentru a mări suprafața costumului de competiție, care le oferă un avantaj aerodinamic lă săritura cu schiurile”.

Luna trecută, cotidianul german Bild a relatat că unii sportivi trișau astfel, înainte de a li se lua măsurătorile pentru costume. Dacă suprafața costumului de competitie crește chiar cu un mic procent, acest lucru ar putea să mărească timpul de zbor în aer și, până la urmă, lungimea săriturii. Spune chiar Federația internațională de schi și snowboard.

Rob Harris, Sky News: „Mai multe reguli au fost înăsprite după ce echipa Norvegiei a fost prinsă trișând după ce și-au modificat costumul în zona intimă. Deocamdată, acuzațiile nu s-au confirmat, dar subiectul a fost adus în discuție aici, la Milano. Agenția Anti-Doping a fost întrebată direct”.

Olivier Niggli, directorul general al Agenției Anti-Doping: „Nu sunt la curent cu detaliile privind săriturile cu schiurile și cu modul în care acestea ar putea îmbunătăți performanța. Dacă ar ieși la iveală ceva, am analiza situația pentru a vedea dacă are legătură cu dopajul. Nu luăm în considerare alte metode de îmbunătățire a performanței”.

Vineri seară, torța olimpică ajunge pe stadionul San Siro, pentru ceremonia principală de deschidere a Olimpiadei.

La ștafeta olimpică a participat și Cristi Chivu, fostul internațional român acum antrenor al echipei Inter Milano. Chivu, care a salutat mulțimea și s-a oprit de mai multe ori pentru fotografii cu fanii.

Pistele și arenele unde se desfășoară competiția sunt răspândite pe distante de sute de kilometri de la Milano și Cortina D'Ampezzo, până la stațiunile alpine Livigno și Bormio.

Deja întrecerile sportive au început.

Vicepresedintele american JD Vance cu familia au asistat din tribuna la o proba de patinaj artistic. Mii de demonstranți, mai ales studenți au marsaluit din nou la Milano pentru a protestat fata de prezenta agentilor federali americani de la Serviciul de Imigrare pe timpul Olimpiadei.

Jocurile de Iarnă cele mai dispersate, din punct de vedere geografic, din istorie, ridică provocări serioase de securitate.

Sabrina Pane, subprefect al Prefecturii din Milano: „Scopul este să putem monitoriza în timp real, într-un mod absolut rapid și imediat, ceea ce se întâmplă în zonă. Putem face acest lucru printr-un flux de informații foarte rapid, constant și imediat, care este distribuit prin intermediul calculatoarelor, al ecranelor pe care le vedeți, dar și prin fluxul video provenit de la camerele video. Astfel suntem capabili să surprindem și să identificăm orice semnale care merită atenția noastră și să asigurăm intervenția la timp”.