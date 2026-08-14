Reacții după performanța istorică a lui David Popovici la Europene: „Bravo, David. Mulțumim din nou”

„David Popovici repetă performanța! Al treilea titlu european consecutiv la 200 m liber. INCREDIBIL!”, este mesajul European Aquatics, scrie News.ro.

Campion olimpic al probei, tot la Paris, în 2024, David a condus în finala europeană de la 200 m de la start până la final și, în ciuda atacului britanicului James Guy pe a doua lungime de bazin, a întors primul de fiecare dată. David a câștigat cu timpul 1:44.15, fiind urmat în clasamentul final de lituanianul Tomas Navikonis, 1:44.55, și de britanicul James Guy, 1:44.87. Superbă performanță! Felicitări, David! Felicitări antrenorului Adrian Rădulescu! Hai, ROMÂNIA!”, a notat și COSR în social media.

„Cu AURUL cucerit în această seară la 200 m liber, la Campionatele Europene de la Paris, David Popovici a devenit primul înotător din lume care a reușit DUBLA de AUR, la 100 și 200 m liber, la trei ediții consecutive ale întrecerilor continentale - Roma 2022, Belgrad 2024 și Paris 2026!!

„David Popovici - operă COMPLETĂ! Medalie de aur și la 200 de metri liber la Campionatul European de la Paris, cu 1:44,15. Triplă perfectă la ultimele ediții: 100-200 m liber! Este primul sportiv din istoria natației care reușește această performanță. Regele e ROMÂN! Bravo, David! Mulțumim din nou!”

„David Popovici - operă COMPLETĂ!”, este reacția CS Dinamo, clubul la care este legitimat Popovici.

L’Equipe: „Mai mult ca niciodată, regele sprintului”

„Mai mult ca niciodată, regele sprintului”, a notat L’Equipe după ce David Popovici a scris istorie la Campionatul European de la Paris, câștigând și finala la 200 m liber.

„Mai mult ca niciodată, regele sprintului: după proba de 100 m, David Popovici câștigă proba de 200 m la Campionatele Europene și reușește a treia dublă consecutivă.

Câștigător la limită al probei de 100 m liber miercuri, David Popovici s-a impus vineri la proba de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris. Românul în vârstă de 21 de ani, care a câștigat cu timpul de 1'44''15, înregistrează a treia dublă consecutivă la probele de 100 m și 200 m.

În final, rezultatul este întotdeauna același: o medalie de aur pentru David Popovici. După duelul extrem de strâns cu Egor Kornev de miercuri, la proba de 100 m liber, sprinterul român a avut un avantaj ceva mai mare vineri, la proba de 200 m liber. El a câștigat cu timpul de 1'44''15, devansându-l pe surpriza lituaniană Tomas Navikonis (1'44''55), din culoarul nr. 1, și pe britanicul James Guy (1'44''87).”

David Popovici: „Aș fi preferat să înot mai rapid”

La televiziunea franceză, starul român a declarat că ar fi preferat să obțină un timp mai bun.

Popovici a preluat conducerea încă de la începutul cursei și nu a mai cedat-o. „Aș fi preferat să înot mai rapid”, a declarat românul pentru France Télévisions.

Popovici, în vârstă de 21 de ani, face dubla 100 m - 200 m pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Născut la București, el este campion olimpic și dublu campion mondial la 200 m liber, a mai scris L’Equipe după cursa de 200 m.