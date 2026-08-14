Marius Șumudică a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj. Anunțul făcut de club după numirea antrenorului

„Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!

În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, formație alături de care a cucerit titlul de campion al României.

Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, este anunțul CFR Cluj.

CFR Cluj s-a despărțit în urmă cu patru zile de tehnicianul Antonio Folha, care era în funcție de doar două luni.