Marius Șumudică a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj. Anunțul făcut de club după numirea antrenorului

Stiri Sport
Data publicării:
Data actualizării:
62606612

CFR Cluj a anunțat, vineri, că la conducerea tehnică a echipei a revenit Marius Șumudică, potrivit News.ro.

autor
Ioana Andreescu

„Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!

În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.

De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, formație alături de care a cucerit titlul de campion al României.

Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, este anunțul CFR Cluj.

Recomandări Video

CFR Cluj s-a despărțit în urmă cu patru zile de tehnicianul Antonio Folha, care era în funcție de doar două luni.

Marius Șumudică revine la CFR Cluj. Retrospectiva primului mandat + așteptări pentru noul sezon

Prima aventură la CFR a început în iunie 2021. Liber de contract după despărțirea de Rizespor și după ce fusese aproape de FCSB, Șumudică a semnat atunci pe două sezoane cu formația care cucerise ultimele patru titluri din Liga 1, scrie sport.ro.

Mandatul a durat însă doar 87 de zile. Șumudică a consemnat atunci nouă victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri în 15 dueluri și a înregistrat o medie de 1,87 puncte pe meci.

Rezultatele din Europa au cântărit decisiv. CFR fusese eliminată de Young Boys în preliminariile Champions League, apoi pierduse ambele meciuri cu Steaua Roșie Belgrad, 0-4 și 1-2, în play-off-ul Europa League.

În august, clubul i-a anunțat plecarea, deși echipa era lider în campionat, motivând că ambițiile conducerii privind parcursul european erau altele.

Ce a urmat pentru Șumudică după primul mandat la CFR Cluj

După plecarea din Gruia, Șumudică a trecut pe la șase echipe

  • Yeni Malatyaspor: 17 meciuri (3 victorii, 4 egaluri, 10 înfrângeri)
  • Al-Shabab: 11 meciuri (6 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri)
  • Al-Raed: 31 de meciuri (9 victorii, 7 egaluri, 15 înfrângeri)
  • Gaziantep FK: 28 de meciuri (10 victorii, 7 egaluri, 11 înfrângeri)
  • Rapid: 38 de meciuri (16 victorii, 11 egaluri, 11 înfrângeri)
  • Al-Okhdood: 14 meciuri (2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri)

De această dată, Șumudică are misiunea să redreseze rapid echipa din Gruia. Ardelenii vin după eliminarea dură cu Tromso, 1-7 la general în preliminariile Conference League, și au doar trei puncte după primele trei meciuri disputate în campionat.

Satele săsești din Transilvania, pline de turiști în timp ce stațiunile montane pierd vizitatori. Cazarea costă și 60 de lei

Sursa: News.ro

Etichete: marius sumudica, antrenor, cfr cluj,

Articol recomandat de sport.ro
Reacția presei americane după cursa istorică a lui David Popovici de la Paris
Reacția presei americane după cursa istorică a lui David Popovici de la Paris
Citește și...
Stiri Sport
David Popovici, campion european la 200 m liber. Românul a reușit o performanță unică în istoria Campionatelor Europene

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a devenit astfel primul înotător din istorie care reușește dubla 100 m - 200 m liber la trei ediții ale Europenelor.
Știri Actuale
Turiștii fac scandal pentru că nu sunt lăsați în valuri. Datorită salvamarilor avem sezonul cu cele mai puține victime

A fost a treia zi la rând pe litoral în care turiștii nu au avut voie să se scalde. Steagul roșu este arborat pe toate plajele de la Năvodari și până la Vama Veche.
Stiri Politice
Grindeanu îl atacă pe Bolojan: „Îți lipsesc aproape 40 de miliarde, Ilie! Mai crești niște taxe?”

Preşedintele social-democraţilor, Sorin Grindeanu, susţine că premierul interimar Ilie Bolojan şi USR au dezvoltat o "tulburare obsesiv-compulsivă" pentru PSD.

Recomandări
Știri Actuale
Ce urmează după oprirea centralei de la Cernavodă. Măsurile anunțate de Guvern pentru următorii ani

În plină criză energetică, cu centrala de la Cernavodă deconectată din cauza secetei, Guvernul anunță noi măsuri pentru a evita pe viitor astfel de situații.

Stiri externe
Sute de turiști și localnici, salvați cu bărcile de pe o plajă din Halkidiki. Flăcările au ajuns aproape de hoteluri

Un incendiu uriaș izbucnit în peninsula grecească Halkidiki, atât de iubită de români, a semănat groaza în rândul turiștilor și localnicilor. 

Stiri Sport
David Popovici, campion european la 200 m liber. Românul a reușit o performanță unică în istoria Campionatelor Europene

David Popovici a câștigat medalia de aur în proba de 200 m liber la Campionatele Europene de natație de la Paris. Românul a devenit astfel primul înotător din istorie care reușește dubla 100 m - 200 m liber la trei ediții ale Europenelor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 14 August 2026

47:06

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 17 | Factorii de risc cardiovascular: cum îi recunoaștem și cum îi prevenim

31:41

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Fiorentina - Benevento 2-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1. Moise Kean, execuție splendidă! Drăgușin e titular

Sport

FC Argeș - Farul 1-1, ACUM, pe Sport.ro! „Marinarii” au egalat prin Radaslavescu