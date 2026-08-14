Marius Șumudică a revenit la conducerea tehnică a echipei CFR Cluj. Anunțul făcut de club după numirea antrenorului

„Începând de astăzi, Marius Șumudică este noul antrenor principal al echipei noastre!
În primul său mandat la CFR Cluj, Marius Șumudică a condus echipa în 15 partide, bifând 9 victorii și contribuind la calificarea în grupele UEFA Conference League.
De-a lungul carierei sale, tehnicianul a mai antrenat echipe precum Rapid, Gaziantep, Kayserispor, Al-Raed, Al-Shabab, dar și Astra Giurgiu, formație alături de care a cucerit titlul de campion al României.
Mister, îți urăm mult succes și cât mai multe realizări pe banca echipei noastre!”, este anunțul CFR Cluj.
CFR Cluj s-a despărțit în urmă cu patru zile de tehnicianul Antonio Folha, care era în funcție de doar două luni.
Marius Șumudică revine la CFR Cluj. Retrospectiva primului mandat + așteptări pentru noul sezon
Prima aventură la CFR a început în iunie 2021. Liber de contract după despărțirea de Rizespor și după ce fusese aproape de FCSB, Șumudică a semnat atunci pe două sezoane cu formația care cucerise ultimele patru titluri din Liga 1, scrie sport.ro.
Mandatul a durat însă doar 87 de zile. Șumudică a consemnat atunci nouă victorii, un rezultat de egalitate și cinci înfrângeri în 15 dueluri și a înregistrat o medie de 1,87 puncte pe meci.
Rezultatele din Europa au cântărit decisiv. CFR fusese eliminată de Young Boys în preliminariile Champions League, apoi pierduse ambele meciuri cu Steaua Roșie Belgrad, 0-4 și 1-2, în play-off-ul Europa League.
În august, clubul i-a anunțat plecarea, deși echipa era lider în campionat, motivând că ambițiile conducerii privind parcursul european erau altele.
Ce a urmat pentru Șumudică după primul mandat la CFR Cluj
După plecarea din Gruia, Șumudică a trecut pe la șase echipe
- Yeni Malatyaspor: 17 meciuri (3 victorii, 4 egaluri, 10 înfrângeri)
- Al-Shabab: 11 meciuri (6 victorii, 3 egaluri, 2 înfrângeri)
- Al-Raed: 31 de meciuri (9 victorii, 7 egaluri, 15 înfrângeri)
- Gaziantep FK: 28 de meciuri (10 victorii, 7 egaluri, 11 înfrângeri)
- Rapid: 38 de meciuri (16 victorii, 11 egaluri, 11 înfrângeri)
- Al-Okhdood: 14 meciuri (2 victorii, 2 egaluri, 10 înfrângeri)
De această dată, Șumudică are misiunea să redreseze rapid echipa din Gruia. Ardelenii vin după eliminarea dură cu Tromso, 1-7 la general în preliminariile Conference League, și au doar trei puncte după primele trei meciuri disputate în campionat.