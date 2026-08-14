La televiziunea franceză, starul român a declarat că ar fi preferat să înoate mai rapid, potrivit News.ro.

„Mai mult ca niciodată, regele sprintului: după proba de 100 m, David Popovici câștigă proba de 200 m la Campionatele Europene și reușește a treia dublă consecutivă.

Câștigător la limită al probei de 100 m liber miercuri, David Popovici s-a impus vineri la proba de 200 m liber la Campionatele Europene de la Paris. Românul în vârstă de 21 de ani, care a câștigat cu timpul de 1'44''15, înregistrează a treia dublă consecutivă la probele de 100 m și 200 m.

David Popovici a condus cursa de la început

În final, rezultatul este întotdeauna același: o medalie de aur pentru David Popovici. După duelul extrem de strâns cu Egor Kornev de miercuri, la proba de 100 m liber, sprinterul român a avut un avantaj ceva mai mare vineri, la proba de 200 m liber. El a câștigat cu timpul de 1'44''15, devansându-l pe surpriza lituaniană Tomas Navikonis (1'44''55), din culoarul nr. 1, și pe britanicul James Guy (1'44''87). În culoarul nr. 5, germanul Lukas Martens a dezamăgit, terminând doar pe locul 7 (1'45''58). Popovici a preluat conducerea încă de la începutul cursei și nu a mai cedat-o. „Aș fi preferat să înot mai rapid”, a declarat românul pentru France Télévisions. Nu a participat niciun francez la această finală.

Popovici, în vârstă de 21 de ani, face dubla 100 m - 200 m pentru a treia oară, după ce a reușit aceeași performanță la Roma în 2022 și apoi la Belgrad în 2024. Născut la București, el este campion olimpic și dublu campion mondial la 200 m liber”, a scris L’Equipe după cursa de 200 m.

David Popovici, primul care reușește această performanță

David Popovici a scris istorie la Campionatul European de natație de la Paris. Românul a câștigat, vineri, al treilea titlu continental consecutiv la 200 m liber, la două zile după ce a câștigat al treilea aur european la 100 m liber. Este primul care reușește o astfel de performanță.