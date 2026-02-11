După ce în turul semifinalei PAOK s-a impus în deplasare cu 1-0, în retur, pe teren propriu, echipa lui Lucescu a câştigat confruntarea cu Panathinaikos cu 2-0.

În finală, PAOK va întâlni echipa OFI Creta, care a trecut în semifinale de Levadiakos (1-1, 1-0).

PAOK Salonic a câştigat de opt ori Cupa Greciei, ultima dată în 2021

Răzvan Lucescu se află la conducerea echipei din iulie 2021. El a mai antrenat-o pe PAOK în perioada august 2017 – iunie 2019. A câştigat cu PAOK de două ori campionatul Greciei (2018/2019, 2023/2024) şi de două ori Cupa Greciei (2018, 2019).