Seychelles, un arhipelag din Oceanul Indian, a primit o alertă de nivel doi din cauza virusului chikungunya, potrivit Fox News.

„Există un focar de chikungunya în Seychelles”, se arată în avertisment. „Vă puteți proteja prevenind înțepăturile de țânțari.”

Care sunt simptomele

Simptomele frecvente sunt febra și durerile articulare, care apar la trei până la șapte zile după înțepătura unui țânțar infectat. Durerea de cap, durerile musculare, umflarea articulațiilor sau erupțiile cutanate sunt alte simptome, majoritatea persoanelor recuperându-se în decurs de o săptămână.

Este un virus răspândit de două tipuri de țânțari – țânțarul Dengue i țânțarul tigru asiatic. CDC a recomandat tuturor femeilor însărcinate să reconsidere călătoriile în zonele afectate.

Țânțarii se infectează atunci când se hrănesc cu sângele unei persoane infectate cu virusul chikungunya. Odată infectat, virusul se multiplică în interiorul țânțarului și poate infecta alte persoane atunci când țânțarul le înțeapă, potrivit NSW Health.

Virusul apare în principal în Africa, Asia, America și Pacificul de Vest.

„Unele persoane pot avea dureri articulare severe timp de luni sau chiar ani după boala acută”, precizează site-ul CDC. „Decesele cauzate de chikungunya sunt rare.”

Autoritățile recomandă călătorilor să se vaccineze împotriva chikungunya și să ia măsuri pentru a preveni înțepăturile de țânțari. Aceștia ar trebui „să folosească repelent pentru insecte, să poarte cămăși cu mâneci lungi și pantaloni lungi și să stea în spații cu aer condiționat sau cu plase la ferestre și uși”.

În decembrie, CDC a emis alerte de călătorie de nivel 2 pentru Cuba, Bangladesh, Sri Lanka și provincia Guangdong din sudul Chinei, recomandând turiștilor „să adopte măsuri suplimentare de precauție” când vizitează aceste zone.

Seychelles este format din aproximativ 115 insule în largul coastei Africii de Est, iar între ianuarie și noiembrie anul trecut a fost vizitat de 354.034 de turiști, potrivit datelor guvernamentale. Parcul național Vallée de Mai este unul dintre cele mai mici situri naturale incluse în patrimoniul mondial UNESCO și adăpostește numeroase specii forestiere unice.

Un alt sit UNESCO este insula Aldabra, unul dintre cele mai mari atoli de corali înălțați din lume.