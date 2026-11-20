Campionul mondial din 2022 se află, într-adevăr, în conflict cu Claudio Tapia, preşedintele AFA, şi cu trezorierul acesteia, Pablo Toviggino, potrivit News.ro.

„El le-a cerut avocaţilor săi să redacteze o somaţie prin care să solicite AFA să înceteze utilizarea imaginii sale pentru a genera profituri care nu aduc beneficii fotbalului argentinian", a declarat Nicolas Winazki, jurnalistul care a dezvăluit această informaţie, la postul de televiziune A24.

Gestionarea preşedintelui federaţiei şi a trezorierului său este, într-adevăr, pusă sub semnul întrebării, iar instituţia a făcut recent obiectul mai multor anchete privind frauda fiscală, spălarea de bani şi deturnarea de fonduri.

Cinci conducători, printre care şi Tapia, au fost chiar puşi sub acuzare la sfârşitul lunii martie 2026.

Clarín susţine, de asemenea, că Messi se află în conflict cu federaţia în legătură cu un contract de sponsorizare. Având un contract de exclusivitate cu marca de bere Michelob, jucătorul a aflat abia după aceea că imaginea sa fusese folosită de o altă marcă de bere pentru o campanie publicitară organizată de Federaţie... ceea ce a stârnit furia celor de la Michelob.

Nici organizarea meciului de adio al lui "La Pulga" împotriva Beninului (3-0) nu ar fi fost pe placul anturajului jucătorului, din cauza problemelor legate de sunet şi iluminat, dar şi a spectacolelor cu drone care îl înfăţişau lovind... cu piciorul drept.