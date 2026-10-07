Printre cei care s-au trezit în această situație se numără Simone Luzi, managerul unui lanț hotelier. Acesta și-a parcat mașina la ora 6:00 dimineața, în centrul istoric al Romei, în zona Aventinului, în apropierea Circului Maximus, scrie leggo.it.

Când a revenit, Luzi a avut parte de o surpriză: locurile în care își lăsase mașina erau acum marcate cu linii albastre, iar pe parbriz se afla o amendă în valoare de 30 de euro.

„Dimineața erau linii albe, iar după-amiaza au devenit albastre”

Luzi a povestit întreaga experiență într-un videoclip publicat pe rețelele sociale. Filmarea a devenit rapid virală, după ce acesta a explicat că, la momentul în care și-a parcat mașina, locurile erau în mod clar marcate cu alb.

„La ora 6:00 mi-am parcat mașina pe locurile marcate cu linii albe. În acea seară, când m-am întors, în jurul orei 16:00, am găsit locurile vopsite în albastru și o amendă de 30 de euro pe parbriz”, a povestit Simone Luzi.

El susține că nu a mai întâlnit o astfel de situație în cei 11 ani de când lucrează în centrul Romei.

Pe lângă schimbarea marcajelor, Luzi a criticat și modul în care era semnalizată zona. Potrivit acestuia, singurul indicator disponibil nu oferea informații clare despre transformarea locurilor gratuite în locuri de parcare cu plată.

„Singurul indicator prezent este neclar și se referă la altceva: parcarea între orele 20:00 și 23:00, cu un disc de parcare, pentru o perioadă de maximum trei ore”, a explicat acesta.

Situația nu l-a afectat doar pe Luzi. Și alți șoferi își lăsaseră mașinile în aceleași locuri, considerate gratuite la momentul parcării, și s-au întors ulterior pentru a descoperi că marcajele fuseseră schimbate.

Compania recunoaște eroarea și anulează amenzile

În urma situației create, compania responsabilă de administrarea parcărilor a anunțat că amenzile emise pe 5 octombrie în zona Circului Maximus vor fi anulate.

„Compania își cere scuze și anulează amenzile emise din greșeală”, a transmis ATAC.

Compania a explicat că procesul de extindere treptată a locurilor de parcare cu plată se află în desfășurare încă din primăvara acestui an. În cadrul acestui proces, locurile marcate inițial cu linii albe sunt transformate în locuri cu plată, marcate cu linii albastre.

În cazul de față, însă, schimbarea marcajelor în timpul zilei, fără o semnalizare suficient de clară pentru șoferii care își lăsaseră deja mașinile acolo, a dus la emiterea unor amenzi care au fost ulterior declarate eronate.

„Din păcate, uneori acest lucru se întâmplă din cauza unei erori umane”, a mai transmis compania.