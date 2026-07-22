Un pilot spaniol a anunțat pasagerii că Argentina a câștigat Cupa Mondială 2026. Reacția virală a suporterilor. VIDEO

Stiri externe
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Pilot
Shutterstock

Un pilot spaniol a stârnit un val de reacții pe internet după ce a făcut o farsă unui avion plin cu suporteri ai Argentinei. 

autor
Mihaela Ivăncică

Înainte de aterizare, i-a făcut să creadă că echipa lor a câștigat Cupa Mondială, iar câteva secunde mai târziu le-a dat vestea care a schimbat complet atmosfera din cabină: trofeul fusese câștigat de Spania, scrie People.

Imaginile au devenit virale pe TikTok și au împărțit internauții în două tabere.

Spania s-a impus în finala disputată pe New York New Jersey Stadium, duminică, 19 iulie, învingând Argentina cu 1-0 după prelungiri, datorită golului marcat de Ferran Torres.

Victoria i-a adus selecționatei spaniole primul titlu mondial din 2010.

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Cum și-a păcălit pilotul pasagerii

În imaginile publicate pe TikTok, pilotul le vorbește pasagerilor prin sistemul de sonorizare și începe prin a descrie finala drept un meci extrem de echilibrat: „Ambele echipe au dat totul pe teren, dar, din păcate, doar una poate câștiga o finală de Cupă Mondială.”

Apoi spune că dorește să-i felicite pe „compatrioții noștri argentinieni”.

În acel moment, cabina explodează în aplauze și urale. Suporterii Argentinei sunt convinși că urmează să afle vestea victoriei și îl întrerup pe pilot înainte ca acesta să-și termine fraza.

Câteva secunde mai târziu vine însă și finalul anunțului: „...pentru că Spania a câștigat Cupa Mondială.”

Reacția pasagerilor a devenit virală

Entuziasmul din avion dispare instantaneu, fiind înlocuit de o liniște apăsătoare. Clipul a depășit 12 milioane de vizualizări și a adunat peste 1,7 milioane de aprecieri pe TikTok.

Farsa pilotului a provocat reacții împărțite. Mulți utilizatori au considerat momentul extrem de amuzant, mai ales după o finală tensionată, în care doi jucători ai Argentinei au fost eliminați, iar după fluierul final au izbucnit incidente violente pe teren.

Alții au criticat gestul pilotului, considerând că a mers prea departe.

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Sursa: People

Etichete: pilot, avion, pasageri, argentina, Spania, campionatul mondial,

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