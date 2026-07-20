La Nacion: Sfârşitul unui vis. Argentina a rezistat cât a putut, dar Spania a marcat în prelungiri golul care i-a asigurat titlul de campioană mondială

"Echipa naţională a suferit eliminarea lui Enzo Fernández, fapt care i-a afectat evoluţia, şi nu a reuşit să-şi repete performanţa din Qatar; europenii sărbătoresc în New Jersey”.

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"Aplaudaţi la fel. Lăsaţi-vă cuprinşi de emoţie la fel, pentru că cea mai bună echipă naţională din istorie a ajuns acolo unde nimeni nu se aştepta. Identificaţi-vă la fel de mult cu o echipă care a făcut din rezilienţă arma sa principală, care a construit o poveste epică prin fotbal şi atitudine, în orice ordine doriţi. Iată-l pe Messi plângând şi îmbrăţişându-se cu toţi. Iată-i pe fiecare dintre cei care au făcut din această "Scaloneta" un exemplu de spirit colectiv şi de angajament faţă de tricou, care va lăsa o amprentă de neşters. Echipa naţională nu a reuşit să-şi apere titlul în faţa unei Spanii care a jucat mai bine, a dominat-o, a atacat-o din toate părţile şi a devenit, în final, o campioană pe merit".

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"Echipa Argentinei a luptat până în prelungiri, dar a ajuns la limitele rezistenţei fizice, iar "La Roja" s-a impus cu 1-0 printr-un gol marcat de Ferrán Torres în minutul 105, câştigând astfel a doua sa stea după Africa de Sud 2010 şi detronând campioana en titre de la Qatar 2022. Emiliano Martínez a apărat poarta echipei Albiceleste cu 11 parade, deşi echipei lui Lionel Scaloni i-a lipsit mai multă prezenţă în atac. O dovadă în acest sens este faptul că primul lor şut pe poartă a venit abia în prelungiri: Giuliano Simeone a trimis mingea peste transversală".

Reprezentativa Spaniei, campioana europeană en-titre, a câştigat, duminică, la New Jersey, pentru a doua oară în istorie titlul mondial, învingând în finală Argentina, care era deţinătoarea trofeului, scor 1-0 după prelungiri. A fost o finală cu un Lionel Messi ineficient, o eliminare la argentinieni şi două goluri anulate.