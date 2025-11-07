Pellegrini propune o schimbare radicală pentru fotbal: „Trebuie să-l facem mai atractiv pentru spectatori”

După victoria echipei Betis Sevilla împotriva formaţiei Olympique Lyon, în etapa a 4-a a Ligii Europa, antrenorul Manuel Pellegrini a declarat că doreşte să preia o regulă din baschet şi să o aplice în fotbal, pentru a-i conferi mai mult dinamism.

În ultima vreme se vorbeşte mult despre posibilitatea introducerii unei noi reguli privind poziţia de offside. Această posibilitate a stârnit reacţii foarte diverse. Pellegrini însuşi afirmă că nu crede că acest lucru va schimba radical jocul şi că regula actuală este corectă. „Pentru mine, regula ofsaidului este corectă în acest moment. Şi cu VAR, este mult mai uşor să eviţi erorile. Schimbarea regulii înseamnă asumarea unor riscuri inutile”.

Antrenorul echipei din Sevilla a propus, de asemenea, o nouă regulă pe care o consideră aplicabilă fotbalului şi care ar reprezenta o schimbare radicală în dinamica jocului. Ar fi vorba de o regulă similară cu cea a întoarcerii în zonă.

Odată ce mingea a trecut de linia mediană, echipa care are mingea nu mai poate reveni în propria jumătate de teren, aşa cum se întâmplă în baschet: „Cred că şi alte reguli ar putea fi modificate pentru a îmbunătăţi fotbalul, cum ar fi interzicerea mingii de a reveni în propria jumătate de teren odată ce a trecut de linia mediană. Acest lucru ar face fotbalul mai dinamic. Trebuie să-l facem mai spectaculos şi mai dinamic, iar pentru asta trebuie să ne apropiem de poarta adversă”, a explicat el.

Totuşi, această regulă ridică o problemă, şi anume utilizarea portarului. În prezent, marile cluburi au portari capabili să joace sus pe teren, cu un joc foarte bun cu piciorul. Aceasta ar însemna o reducere considerabilă a implicării lor.

