Pedeapsă primită de Cristiano Ronaldo după cartonașul roșu în Irlanda - Portugalia. Câte etape a fost suspendat atacantul

25-11-2025 | 19:40
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo şi-a aflat pedeapsa pentru eliminarea suferită în meciul cu Irlanda, din calificările Cupei Mondiale. Atacantul portughez a primit doar o etapă de suspendare şi va putea juca la Cupa Mondială 2026.

Sabrina Saghin

Suspansul a luat sfârşit pentru Cristiano Ronaldo. Eliminat în meciul cu Irlanda, penultimul din calificări, după ce a lovit cu cotul un adversar, jucătorul portughez se aştepta la o penalizare dură, riscând chiar trei etape de suspendare.

Cotidianul lusitan Record a anunţat că FIFA l-a suspendat pe Cristiano Ronaldo pentru un singur meci, pedeapsă pe care CR7 a efectuat-o deja în ultimul meci din calificări, cu Armenia. Conform presei franceze, portughezul a primit o pedeapsă de un meci cu executare şi alte două meciuri cu suspendare. Asta înseamnă că în cazul în care Ronaldo va mai primi un cartonaş roşu la naţională, aceste ultime două meciuri de supendare se vor activa automat.

În urma deciziei FIFA, Cristiano Ronaldo va putea juca în toate meciurile din grupă la Cupa Mondială 2026, dacă va fi convocat la naţionala Porugaliei sau nu va fi accidentat.

Sursa: News.ro

