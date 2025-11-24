Cristiano Ronaldo a înscris al 954-lea gol al carierei printr-o foarfecă fabuloasă. Victorie absolută pentru Al-Nassr. VIDEO

Stiri Sport
24-11-2025 | 08:26
cristiano ronaldo
Profimedia

Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo a înscris al 954-lea gol al carierei în Saudi Pro League, etapă a 9-a, printr-o foarfecă spectaculoasă.

autor
Aura Trif

Fostul jucător de la Real Madrid a pecetluit succesul echipei Al Nassr, scor 4-1, cu Al-Khaleej, cu o foarfecă magistrală.

De-a lungul carierei sale, Ronaldo s-a impus ca unul dintre cei mai buni marcatori din fotbal, fiind cunoscut şi pentru golurile remarcabile pe care le-a înscris.

Golul său recent pentru Al-Nassr a readus în memorie golul său din Liga Campionilor pentru Real Madrid împotriva formaţiei Juventus în sezonul 2017-2018.

Sursa: News.ro

Etichete: cristiano ronaldo, arabia saudita, fotbal, gol,

Dată publicare: 24-11-2025 08:26

