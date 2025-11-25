Cristiano Ronaldo sfidează timpul. Fotbalistul este cu 12 ani mai tânăr conform vârstei sale biologice. „Datele nu mint”

Stiri Sport
25-11-2025 | 13:50
Cristiano Ronaldo

Fotbalistul portughez Cristiano Ronaldo, care va împlini 41 de ani în luna februarie, continuă să marcheze goluri în Arabia Saudită pentru echipa Al-Nassr, iar condiţia sa fizică rămâne la fel de impresionantă ca întotdeauna, ţinând cont de vârsta sa.

autor
Ioana Andreescu

Conform datelor fizice ale starului lusitan publicate luni seară de compania americană de tehnologie Whoop, vârsta biologică a lui CR7 este mai mică cu 12 ani decât cea cronologică, fiind estimată în prezent la 28,7 ani.

Pentru a ajunge la această concluzie, Whoops a analizat nouă parametri „legaţi de somn, efort şi condiţie fizică”, potrivit site-ului său oficial al companiei, al cărei produs principal este un dispozitiv de urmărire a stării de sănătate care măsoară efortul, recuperarea şi somnul.

Aceste date îl vor mulţumi cu siguranţă pe Cristiano Ronaldo, care se străduieşte constant să rămână într-o condiţie fizică optimă, printr-un stil de viaţă extrem de strict.

„Datele nu mint", a scris internaţionalul portughez pe contul său de pe reţeaua X.

Citește și
cristiano ronaldo trump
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi”

Cristiano Ronaldo a marcat duminică al 954-lea gol din cariera sa, cu o execuţie spectaculoasă din foarfecă, în cursul meciului câştigat Al-Nassr, cu scorul de 4-1, în faţa formaţiei Al-Khaleej, în etapa a 9-a a Ligii profesioniste de fotbal din Arabia Saudită.

Drone rusești pe teritoriul României, mesaje RO-Alert în Tulcea, Galați și Vrancea. Avioanele MApN sunt în aer

Sursa: Agerpres

Etichete: cristiano ronaldo, fotbalist, varsta, corp,

Dată publicare: 25-11-2025 13:50

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Gigi Becali sparge banca pentru transferul iernii: "1,5 milioane de euro"
Citește și...
Cristiano Ronaldo a înscris al 954-lea gol al carierei printr-o foarfecă fabuloasă. Victorie absolută pentru Al-Nassr. VIDEO
Stiri Sport
Cristiano Ronaldo a înscris al 954-lea gol al carierei printr-o foarfecă fabuloasă. Victorie absolută pentru Al-Nassr. VIDEO

Internaționalul portughez Cristiano Ronaldo a înscris al 954-lea gol al carierei în Saudi Pro League, etapă a 9-a, printr-o foarfecă spectaculoasă.

Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi”
Stiri Mondene
Cristiano Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita starului portughez la Casa Albă: „Sunteţi nişte ipocriţi”

Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez.

Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO
Stiri externe
Cadoul neobișnuit oferit de Donald Trump starului Cristiano Ronaldo. Elon Musk și Netanyahu mai primiseră darul. FOTO

Invitat la Casa Albă cu prilejul vizitei prinţului moştenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, Cristiano Ronaldo a primit din partea lui Donald Trump un cadou neaşteptat.

Recomandări
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private
Stiri actuale
CCR a admis sesizările făcute de AUR şi ICCJ cu privire la neconstituţionalitatea legii privind plata pensiilor private

Curtea Constituţională a României a admis, marţi, sesizările în legătură cu legea privind plata pensiilor private, au precizat, pentru AGERPRES, oficiali ai CCR.

Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini
Stiri actuale
Drone rusești pe teritoriul României. Moșteanu: O dronă a fost găsită prăbușită în județul Vaslui. Primele imagini

Aeronave ale Forțelor Aeriene Române au fost ridicate de urgență marți dimineață, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat drone care au pătruns succesiv în spațiul aerian al României, în zonele Tulcea și Galați.

Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false
Stiri actuale
Percheziţii în Suceava și București în dosarul milionarilor din fosta URSS ajutați de funcționari români să obțină acte false

17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au loc marţi dimineaţă, în judeţul Suceava, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Vorbește Lumea
Vorbeste lumea - 25 Noiembrie 2025

01:46:29

Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Noiembrie 2025

03:35:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
24 Noiembrie 2025

01:30:46

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28